Gracinha Caiado é diagnosticada com Covid-19

Nesta quarta-feira, 9, o governador Ronaldo Caiado anunciou o resultado positivo para Covid-19 da primeira-dama, Gracinha Caiado, pelas redes sociais. Segundo a postagem, Gracinha, que é presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), está com dores no corpo e febre, mas passa bem e está em isolamento.

Na postagem, o governador afirma que também fez o exame e testou negativo. Confira a nota na íntegra:

“Minha gente, infelizmente minha esposa Gracinha Caiado foi diagnosticada com Covid-19. Apesar de dores no corpo e febre ela passa bem e está em isolamento, recebendo todos os cuidados necessários para que se recupere de forma mais breve possível. Também fiz o exame e testei negativo. Agradeço todas as orações que temos recebido e com fé em Deus minha preta estará curada logo, logo”.