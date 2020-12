Harpista Aline Araújo e convidados se apresenta no Sarau do HGG

As comemorações natalinas já começaram no Hospital Estadual Alberto Rassi – HGG. Para dar continuidade aos tradicionais saraus de Natal do HGG, a harpista Aline Araújo e os convidados Felipe Marciano (violoncelista) e Misael Pires (pianista) se apresentarão no hall de recepção no primeiro andar do hospital, nesta quinta-feira, 10 de dezembro, às 17 horas. Com músicas cristãs e natalinas, o trio promete encantar os pacientes, colaboradores e acompanhantes da unidade de saúde.

Aline Araújo começou a cantar aos três anos de idade incentivada por sua mãe, que também é cantora. Após assistir a uma apresentação de harpa de dois irmãos, se tornou a única harpista mulher do Estado de Goiás, fazendo parte da Orquestra Sinfônica de Goiás. Representou o estado duas vezes no Rio Harp, o festival mais importante de harpa do mundo.

Integrante da apresentação, Misael Pires estudou piano erudito na Escola de Artes Veiga Valle desde os 8 anos de idade. Solou e participou da Orquestra Jovem de Goiás e atualmente atua como músico performance no meio popular, realizando eventos de casamentos, recepções corporativas no piano e shows, além de musicais e cantatas.

O violoncelista Felipe Marciano iniciou seus estudos aos seis anos de idade com seu pai e posteriormente frequentou o Centro Livre de Artes e a Escola de Artes Veiga Valle. Foi integrante da Orquestra Sinfônica Jovem de Goiás até 2013. Atualmente está da Orquestra Sinfônica de Goiânia.