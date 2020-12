Projeto que aumenta salário de prefeito, secretários e vereadores em Goiânia é aprovado na CCJ

Na manhã desta quarta-feira, 9, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJ) da Câmara Municipal de Goiânia aprovou o projeto que prevê aumento no salário do prefeito, secretários e vereadores da capital.

O projeto, de autoria do vereador Milton Mercês (Patriota), prevê que o salário do prefeito deve ser fixado em igual valor a dos deputados estaduais, do vice-prefeito equiparado a dos vereadores, que seria em 75% do valor recebido pelos deputados.

A proposta agora segue para plenário onde precisa ser aprovado em duas votações. Seguindo o prazo regimental de 24 horas, o projeto pode ser apreciado em primeira fase já nesta quinta-feira, 10.

Se aprovado, o salário do prefeito sairá dos atuais R$ 27 mil para R$ 33,7 mil, aumento de 39,4%. Enquanto os vereadores receberão R$ 18,9 mil (hoje é R$ 15,6 mil), reajuste de 21,4%.