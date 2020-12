Caiado exalta trajetória de Iris, que agradece e promete “honrá-lo”

Desde que anunciou sua aposentadoria política, Iris Rezende (MDB) tem recebido homenagens com grande frequência das mais diversas entidades. Nesta quarta-feira (10), a Federação do Comércio do Estado de Goiás inaugurou uma exposição permanente sobre a vida do prefeito de Goiânia e deu seu nome ao auditório do Sesc Cidadania, que fica no Jardim América. O evento contou com a presença do governador Ronaldo Caiado (DEM), que exaltou a trajetória política do emedebista e recebeu um caloroso agradecimento em troca.

“Pedro Ludovico fez a mudança da capital, mas Iris Rezende construiu a capital do Estado de Goiás. Essa é a verdade. O carinho e conhecimento que vossa excelência tem de cada rua, de cada lugar, de cada bairro, é algo impressionante”, disse Caiado.

Iris, por sua vez, se disse emocionado com o gesto. Relembrou sua vida política que, segundo ele, só tem explicação no plano espiritual. “Eu enfrentei resistência dentro da minha própria casa para seguir na vida pública. Tudo que conquistei, tenho certeza, foi graças a Deus e graças ao povo de Goiânia, que fez de mim o que sou hoje”, afirmou.

Ao finalizar seu discurso, o prefeito agradeceu de forma calorosa a presença do governador. “Eu fui governador e sei o quanto é difícil deixar a agenda para participar de um evento com este. Eu não tenho palavras, governador, para agradecê-lo, mas prometo honrá-lo enquanto Deus me der vida.”

Caiado e Iris já foram adversários políticos, mas selaram uma união na campanha de 2014, quando dividiram a chapa majoritária. Desde então o relacionamento dos dois segue cada vez mais próximo. Na campanha municipal deste ano, por exemplo, o prefeito não declarou apoio ao candidato do seu partido, Maguito Vilela (MDB), que disputada com Vanderlan Cardoso (PSD) – candidato do governador.

Em entrevista recente Iris afirmou que, se o governador foi candidato à reeleição, deverá ter seu apoio.