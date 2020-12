Dança Basileu França apresenta o espetáculo “Um Musical de Musicais”

A Escola do Futuro de Goiás em Artes Basileu França, instituição vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), por meio da Coordenação de Dança, apresenta o espetáculo virtual “Um Musical de Musicais”, nos dias 10 e 11 de dezembro, às 20 horas. A atração, que é realizada em parceria com o Instituto de Educação em Artes Professor Gustav Ritter, será transmitida via canal do YouTube – youtube.com/basileufrancaartes. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site da escola.

O Musical possui classificação indicativa de 12 anos e consiste em uma compilação de cenas de cinco espetáculos aclamados pela crítica: “A Família Addams”, “Chicago”, “Wicked”, “Nine” e “Sweet Charity”. Tendo surgido sob as perspectivas do diretor artístico Fábio Almeida e do ator Marcos Noel, ambos atuantes na área de Dança do Basileu França, inicia-se, assim, a construção mista para as possibilidades de entretenimento do público em uma só apresentação.