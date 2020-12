Campanha Natal dos Correios estende envio de cartinhas até 18/12

Já enviou sua cartinha para o Papai Noel dos Correios? Se ainda não enviou, a campanha, que tem longa parceria com a Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), estendeu o prazo até 18 de dezembro. Com a pandemia, é preciso ainda mais cuidado, por isso, os envios devem ser feitos pela internet. As regras para participação contemplam alunos da Rede Municipal de Ensino matriculados até o 5º ano do Ensino Fundamental.

A campanha do Papai Noel dos Correios é desenvolvida em todo o País há mais de 30 anos, estimulando a redação de cartas pelas próprias crianças. Originalmente, tudo era feito na própria instituição, identificando as unidades de ensino por um código postal. Neste ano, mediante a suspensão das aulas presenciais, tudo é feito pela internet, a partir de computador ou celular que tenha acesso à rede.

A carta deve ser escrita pela própria criança e, para aquela que ainda não souber escrever, vale desenhar o que quer ganhar. Daí, basta que o responsável escreva ao lado o nome do presente para ajudar na identificação. O procedimento é muito simples, bastando seguir o passo a passo:

A criança escreve a carta e o responsável a fotografa. Mas, atenção: o aluno ou aluna não pode aparecer na foto.

Qualquer papel pode ser usado na escrita e é importante não incluir produtos perecíveis no pedido.

Em seguida, é preciso acessar o blog criado para a adoção das cartinhas. O endereço: https://blog.correios.com.br/papainoeldoscorreios / (https://blognoel.correios.com.br );

Ao entrar, escolha a opção “Envio de cartas”;

Leia as instruções e clique em “cadastrar carta”;

Assim que a próxima página abrir, clique na opção “Cartas escritas por crianças da sociedade” e selecione a UF – GO.

Preencha os dados solicitados, como nome e sobrenome da criança, endereço completo com CEP, idade e os dados do presente solicitado.

O próximo passo é clicar para escolher o arquivo, selecionar a foto da carta e enviar.

Só será aceita uma carta por criança e, nela, não se deve colocar dados como endereço e telefone. Lembre-se de que essas informações vão lá no cadastro feito pelo site. É importante destacar que a adoção das cartinhas, bem como o envio dos presentes, é feita por voluntários, sendo eles pessoas ou empresas. A entrega é feita no endereço cadastrado, por isso, é importante conferir se os dados estão todos certinhos.