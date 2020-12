Escolas e Cmei da Capital iniciam processo eleitoral para escolha de diretores

As instituições educacionais de Goiânia iniciam o processo eleitoral para a escolha dos diretores que atuaram no triênio 2021 a 2023. Membros da comunidade escolar formam as comissões eleitorais, que são responsáveis por organizar e coordenar o processo de forma transparente.

No total, 240 unidades, entre escolas e centros municipais de Educação Infantil (Cmei) da Capital se movimentaram para a realização das eleições.

No dia 16 de dezembro, as eleições ocorrem das 7 às 18h nas instituições e em locais com turmas de extensão. Em escolas que tenham à Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (Eaja), as votações prosseguem no período noturno, das 19 às 20h30.