Reajuste de salários de prefeito e vereadores não deve ser votado

O projeto de reajuste dos salários do próximo prefeito, vice-prefeito, secretários e dos vereadores eleitos por Goiânia não deve ser votado na Câmara Municipal. Segundo informações da coluna Giro, do jornal O Popular desta segunda-feira (14), o presidente da Casa, Romário Policarpo (Patriota), tem dito que não é momento para discussão da proposta. Outros vereadores também se manifestaram contra a votação do projeto, que é de autoria do vereador Milton Mercês (Patriota).

Após votação na Câmara, o projeto ainda precisaria seguir para sanção do atual prefeito, Iris Rezende (MDB). Com o cenário apresentado, a expectativa é de que não ocorra.