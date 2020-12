Sexta Cultural de Natal acontece no dia 18

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás) e Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), promove, no próximo dia 18 de dezembro, o projeto Sexta Cultural de Natal. Na ocasião, serão divulgados shows natalinos, produzidos por artistas convidados pela pasta, nos telões instalados na Praça Cívica.

As apresentações serão previamente gravadas no Teatro Goiânia, e cada uma terá duração de 20 minutos. Foram convidados para a programação, a harpista Aline Araújo, o violinista Lukas Santana, o saxofonista Anastácio, e a dupla de fantoches Lilica e João. Todo o processo de filmagem será realizado conforme os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19.

O projeto tem por objetivo dar visibilidade às ações culturais promovidas pela Secult, além de contribuir para o engrandecimento do evento promovido anualmente pela OVG. Neste ano, o Natal na Praça teve que ser realizado de forma diferente, sem ações presenciais, por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus. Mesmo assim, o esforço é para que o sentimento natalino continue presente em todos os goianos.

A Sexta Cultural de Natal também será uma chance de dar oportunidade à participação de artistas goianos dentro das festividades de Natal promovida pela OVG. As apresentações serão transmitidas a partir das 19h do próximo dia 18.

Para o secretário de Cultura, Adriano Baldy, essa é uma ótima oportunidade dos goianos conhecerem um pouco mais dos artistas regionais e as ações da Secult, além de renovar o sentimento de agradecimento e confraternização do Natal. “Apesar de 2020 ter sido um ano difícil, ainda há motivos para comemorar, mesmo com distanciamento, essa data tão bonita e significativa. A Secult se orgulha de fazer parte dessa parceria com a OVG, e temos a certeza de que a Sexta Cultural de Natal será um sucesso”, declarou.