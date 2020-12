Caiado garante que Goiás está pronto para redistribuir a vacina aos municípios

O governador Ronaldo Caiado assegurou que o Estado está pronto para iniciar a imunização dos goianos contra a Covid-19 e que está avançado o trabalho para organizar a logística necessária por meio do aplicativo Dados do Bem, lançado pelo Executivo em julho deste ano. “No momento em que o governo federal nos entregar a vacina, nós imediatamente faremos a redistribuição aos municípios, de acordo com os grupos de risco”, disse nesta quarta-feira, 16. A declaração ocorreu após apresentação do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a Covid-19, feita pelo presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, no Palácio do Planalto.

Durante entrevista coletiva, Caiado informou que o governo estadual já tomou iniciativa e adquiriu todos os equipamentos de proteção individual (EPIs) necessários, além de seringas e agulhas. “Temos experiência grande na distribuição das vacinas, os postos estão todos ativados”, garantiu. O governador também disse que a mensagem para o ano que vem “é de esperança, de um 2021 que possamos voltar às nossas tradições, festejos e convivência, que é a característica não só dos goianos, mas de todos os brasileiros”.

O governador elogiou a postura do governo federal em anunciar detalhes sobre a logística para a vacinação em todo o território nacional, que conta com critério de entrega proporcional à população de cada região. “Nenhum Estado começa na frente do outro. O governo federal será responsável pela distribuição”, pontuou. Atualmente, o Ministério da Saúde negocia a aquisição de 300 milhões de doses. No entanto, o cronograma só será definido mediante aprovação e registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Na solenidade, Bolsonaro adotou um discurso de união e esperança. “São 27 governadores com um só propósito, o bem comum, a volta à normalidade”, disse. O presidente declarou que assinará, ainda nesta semana, uma Medida Provisória (MP) que vai liberar R$ 20 bilhões para a aquisição das doses. Nesse sentido, destacou o papel fundamental da Anvisa “na decisão de qual vacina deve ser apresentada de forma gratuita e voluntária para todos os brasileiros”.

Sobre a logística, o ministro da Saúde frisou: “Todos os entes da Federação serão tratados de forma igualitária, proporcional, não haverá nenhuma diferença”. Pazuello referiu-se ao plano lançado como um “guarda-chuvas”, que abrange várias etapas do planejamento, como a definição de grupos prioritários, a logística dos Estados e a efetiva execução da vacinação pelos municípios. “Estamos no caminho certo, no momento certo”, salientou. “Nós, brasileiros, vamos ganhar essa guerra. O Brasil imunizado é o nosso objetivo”, pontuou.

Atualizado “conforme surgimento de novas evidências científicas”, o plano apresentado pelo Ministério da Saúde prevê quatro grupos prioritários, que serão os primeiros a ter acesso ao imunizante. Faz parte desse público-alvo cerca de 50 milhões de brasileiros, entre idosos, profissionais da saúde e da segurança pública, indígenas e pessoas com comorbidades. Em seguida, começará a etapa que engloba a população em geral.