Governador anuncia pagamento do salário de dezembro para o dia 23

O governador Ronaldo Caiado anunciou nesta quinta-feira (17/12), nas suas redes sociais, que vai pagar a folha do mês de dezembro na próximo quarta-feira (23/12).

“O Natal vai ficar muito melhor para nossos servidores, minha gente. O salário de dezembro será pago antecipadamente, no dia 23, honrando mais uma vez nosso compromisso com os pagamentos ainda dentro do mês trabalhado. Nossos servidores merecem demais!”, escreveu o governador nas suas redes sociais.

É a segunda vez no ano que o Governo de Goiás antecipa o pagamento da folha. No mês de outubro, em homenagem ao Dia do Servidor Público, os salários de mais de 160 mil servidores do Executivo, entre ativos, aposentados e pensionistas, foram pagos no dia 28 daquele mês.

Desde dezembro de 2019, o pagamento da folha salarial dos servidores públicos estaduais é realizado dentro do mês trabalhado. Isso mostra o esforço realizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Economia, no sentido de quitar a folha, apesar dos impactos econômicos causados pela pandemia de Covid-19, e reforça o compromisso do governador Ronaldo Caiado em manter o pagamento do funcionalismo em dia.