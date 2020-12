Prefeito Iris Rezende visita Corredor T-7

O prefeito Iris Rezende visitou neste sábado (19/12) o Corredor T-7, maior exemplo de acessibilidade e mobilidade urbana da capital. A obra foi projetada para garantir mobilidade de todos os modais – ônibus, na faixa exclusiva à direita da pista; bicicletas, na ciclovia implantada no canteiro central; e carros, na faixa normal da via.

Todo trajeto conta com as condições de trânsito seguro para pedestres e pessoas com mobilidade reduzida, por deficiência física ou visual. Nos 10,5 km do Corredor foram implantados 20.587 m de calçadas com 447 rampas de acesso a cadeirantes; 19.686,12 m de piso tátil para o direcionamento seguro de pessoas com deficiência visual; e 44 abrigos de ônibus estão sendo instalados no nível da calçada.

“Goiânia é uma cidade acolhedora onde convivemos pacífica e harmonicamente. Eu tenho orgulho de ter trabalhado durante toda a minha vida pública para proporcionar as melhores condições de vida para todos e promover acessibilidade e mobilidade às vias e equipamentos públicos aos goianienses, respeitando e garantindo a segurança e a cidadania de toda nossa gente”, explicou o prefeito Iris Rezende.

Para o secretário municipal de Direito a Humanos e Políticas Afirmativas, Filemon Pereira, os investimentos em acessibilidade são uma grande conquista pra Capital. “Todos os corredores e as principais avenidas em construção estão com total acessibilidade arquitetônica, como rebaixamento de guia, piso tátil e abrigos de ônibus com espaço para pessoas em cadeiras de rodas”, afirmou.

O secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Dolzonan da Cunha Mattos, lembra que as discussões sobre a implantação de calçadas acessíveis em Goiânia começaram em 2009, no Fórum da Engenharia Goiana. “A discussão no âmbito do Fórum era no sentido de sugerir e propor a execução de calçadas em todos os imóveis da cidade a fim de proporcionar acessibilidade e seguranca, principalmente de idosos, deficientes e pessoas com mobilidade reduzida, mas as discussões evoluíram e hoje temos uma legislação municipal que disciplina a construção de calçadas em Goiânia, garantindo a acessibilidade”, informou.