Prefeitura de Goiânia encerra ano com inaugurações na Educação

A Prefeitura de Goiânia alcançou em 2020 o número histórico de 108 mil alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino. Como o ano ainda não terminou, a Educação segue cumprindo o compromisso de ampliar o atendimento à comunidade e inicia série de inaugurações, entre salas modulares e, pelo menos, quatro novos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei).

As ações começam já na manhã desta segunda-feira (21/12) mediante a entrega de ambientes de rápida implantação (ARI) na Escola Municipal Orlando de Morais, às 9h, e seguem até 31 de dezembro. Os eventos têm a presença do prefeito Iris Rezende e do titular da educação municipal, Marcelo Costa.

A primeira unidade a celebrar ampliação de atendimento é a E.M. Orlando de Morais. A instituição recebe quatro salas modulares completas, isto é, já com as marquises de cobertura. Isso significa que a estrutura garante segurança e proteção aos 140 educandos ali acomodados. Ao todo, a instituição atende 1095 crianças do Ensino Fundamental. Na terça-feira (22/12), a Prefeitura inaugura o Cmei Residencial Buena Vista III, uma das obras retomadas da última gestão. Construída com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (Fnde), a unidade tem capacidade para atender até 120 crianças de seis meses a três anos de idade em seis salas.

A estrutura conta ainda com creche, berçário, refeitório, fraldário, solário, refeitório, pátio central, salas administrativas e pátio central. A entrega oficial do Cmei será às 15h. Na quarta-feira (23/12), a gestão inaugura a sede da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME). Com área acima de 3 mil m², o novo espaço conta auditório, refeitório, além de estrutura que reúne todas as unidades administrativas da pasta. Além de proporcionar mais conforto e segurança aos servidores e público atendido, a aquisição do imóvel permite o planejamento de mais duas unidades de Educação Infantil, sendo uma no Jardim América e outra no Setor Universitário.

Dos dias 28 a 31 de dezembro a Prefeitura inaugura três novas instituições – Cmei Residencial Mundo Novo (28/12), Cmei Ceasa (30/12) e Cmei Centerville (31/12). As solenidades acontecem sempre às 9h. Juntas, as três unidades chegam para atender comunidades de alta demanda. Lembrando que o Cmei Residencial Mundo Novo é um projeto executado junto à Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e de Habitação (Seplanh).

Com a entrega de todas as unidades, a Educação Municipal propicia mais de 900 vagas somente na Educação Infantil. A ampliação de atendimento reflete a preocupação de uma gestão dedicada a promover Educação Pública de qualidade à população goianiense.