Governo de Goiás reforça pedido de doação de sangue neste final de ano

O Governo de Goiás registrou um déficit de 36% nos estoques de sangue da Hemorrede Pública do Estado, pelo 5º mês consecutivo. Este é o pior cenário enfrentado pela rede estadual de sangue e hemoderivados em 2020. Segundo a diretora-técnica da Hemorrede, Ana Cristina Novais, além de ser um período em que normalmente já há uma diminuição no número de doadores, este ano, houve um agravamento com a pandemia. “Muitos doadores frequentes estão impedidos de doar por estarem em grupos de risco ou por terem tido contato com pessoas com covid-19, por isso, precisamos que as pessoas que estão aptas para doação compareçam ao Hemocentro nos próximos dias”.

Para incentivar as doações, as unidades da Hemorrede em Goiânia e no interior – Rio Verde, Jataí, Catalão, Ceres, Iporá, Quirinópolis, Formosa e Porangatu – funcionarão em horário especial nos dias 24 e 31 de dezembro, das 8 às 12 horas. Nos feriados dos dias 25 e 1º as unidades estarão fechadas para atendimento ao público, e nos demais dias o funcionamento segue normal das 8 às 18 horas.

Ana Cristina também chama a atenção que em festas de final de ano e férias, há um aumento no número de acidentes, e isso eleva o consumo de hemocomponentes. “Devido à pandemia, temos tido uma alta demanda por plaquetas, para tratamento da covid-19, além da demanda habitual para pacientes oncológicos, com grandes hemorragias, entre outras”, explica.

Além disso, com estruturação dos hospitais de referência no interior e abertura de hospitais de campanha, a demanda de sangue e hemoderivados têm crescido progressivamente. A diretora pontua ainda sobre a dificuldade em manter os estoques de alguns grupos sanguíneos que são mais raros na população, como os de fatores negativos, além das plaquetas, que têm uma vida útil de apenas cinco dias.

Agende sua doação

Atentos aos cuidados com o doador, a Hemorrede Pública de Goiás criou o serviço de agendamento on-line pelo site agenda.hemocentro.org.br e pelo telefone 0800 642 0457 para que qualquer pessoa possa escolher o melhor dia e horário para fazer uma doação de sangue. “O agendamento é uma medida para evitar aglomerações, como ação de segurança para o doador diante da pandemia Covid-19”, ressalta Ana Cristina. A ferramenta garante celeridade ao atendimento nas unidades de todo o Estado.

Quem pode doar?

Os requisitos básicos para passar pela entrevista pré-doação de sangue são: estar saudável, ter peso acima de 50 kg, apresentar documento com foto válido em todo o território nacional e idade entre 16 e 59 anos, sendo que antes de completar 18 anos é necessária uma autorização dos pais ou responsáveis. A orientação é que doadores acima de 60 anos, fiquem em casa, visto que são pessoas do grupo de risco do novo coronavírus.

Quem tomou a vacina da febre amarela deve aguardar 30 dias para fazer uma doação. Já para vacina contra gripe, o prazo é de 48 horas. Pessoas que tiveram contato com pacientes infectados ou com suspeita de covid-19 devem ficar 14 dias sem poder doar, já para quem foi considerado caso suspeito ou confirmado, o prazo de inaptidão é de 30 dias após a remissão dos sintomas.