Saúde de Maguito está estável

Maguito Vilela (MDB), prefeito eleito de Goiânia, voltou a ter a momentos de despertar, de acordo com boletim médico divulgado na tarde deste domingo, 20. O emedebista continua com sedação leve na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) comum do Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O boletim ainda aponta que Maguito continua traqueostomizado em ventilação mecânica com bom controle da oxigenação. Ele mantém diálise contínua e quadro hemodinâmico estável.

Internação

Maguito está internado em São Paulo desde o dia 27 de outubro para tratamento da Covid-19. No dia 30 de outubro, a equipe médica decidiu pela intubação após quadro de insuficiência respiratória. No dia 8 de novembro ele chegou a ser desintubado, mas voltou para reintubação no dia 15/11.