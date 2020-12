Prefeitura autoriza reabertura do parque Mutirama

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, emitiu o decreto 2174 nesta segunda-feira, 21, autorizando a reabertura do parque Mutirama a partir desta terça-feira, 22. O centro de diversões gratuito para a população terá a capacidade de entrada reduzida para apenas mil pessoas diariamente, contra 10 mil que frequentavam antes da pandemia, mas esse número pode ser aumentado de acordo com as normas publicadas pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

O horário permitido para visitação ao parque também sofrerá alteração, passando a funcionar das 10 às 16 horas.

Além da limitação de público e horário, o parque adotará medidas sanitárias com protocolos de limpeza e higienização dos brinquedos, controle de filas, utilização obrigatória de máscaras e medição de temperatura dos frequentadores.

Os funcionários do parque já haviam recebido treinamento para o retorno das atividades já prevendo a reabertura do Mutirama, que passa a ser uma das opções para as férias da criançada.