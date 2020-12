Governador Ronaldo Caiado lança projeto Desconto pela Retomada

O governador Ronaldo Caiado anuncia nesta quarta-feira, 23, às 15h, o projeto Desconto pela Retomada. A iniciativa do Governo de Goiás, por meio da Junta Comercial de Goiás (Juceg) e das secretarias de Indústria, Comércio e Serviços (SIC) e da Retomada, consiste na concessão de desconto de 15% às empresas limitadas, em relação ao valor de tabela, para qualquer ato que venham a protocolar na Juceg.

O desconto começa a valer dia 1º de janeiro de 2021, conforme tabela a ser divulgada no site da Juceg e representa mais uma ação do governo de Goiás para fortalecer as empresas goianas, especialmente as micro e pequenas empresas.

Hoje Goiás já ocupa o primeiro lugar no Brasil no tempo para abertura de uma empresa: 1 dia e 1 hora, queda de 11 horas (30,6%) em relação ao primeiro quadrimestre deste ano. O desempenho fez o Estado ocupar a liderança no ranking nacional, saindo da última posição em 2018 para o topo.

Já na abertura de Sociedade Empresária Limitada, o Estado está na segunda posição entre os mais ágeis. Neste ponto, o prazo é de 1 dia e 3 horas, variação de 12 horas a menos em relação ao primeiro quadrimestre de 2020. Atualmente, o Estado de Goiás conta com 822.359 empresas ativas, sendo que 22% deste total possuem natureza jurídica de limitada (181.375).