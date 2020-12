Governo de Goiás decreta ponto facultativo nos dias 24 e 31

O governador Ronaldo Caiado determinou ponto facultativo nos dias 24 de dezembro, que antecede o Natal, e 31, véspera de Réveillon. A medida foi publicada no Suplemento do Diário Oficial do Estado no dia 08 de dezembro.

Com a medida, as repartições públicas estaduais não funcionam entre os dias 24 e 27 de dezembro, voltando a abrir normalmente de 28 a 30. Após essa data, o expediente só retorna no dia 04 de janeiro de 2021.

O ponto facultativo não se aplica aos órgãos que, por sua natureza ou em razão do interesse público, desenvolvam atividades indispensáveis como, por exemplo, unidades de saúde, polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros, arrecadação e fiscalização.

Salários

Em uma medida de agradecimento e de reconhecimento ao empenho dos funcionários públicos neste ano de 2020, o governador Ronaldo Caiado anunciou a antecipação do pagamento da folha salarial do mês de dezembro para esta quarta-feira (23/12).

É a segunda vez no ano que o Governo de Goiás antecipa o pagamento da folha. No mês de outubro, em homenagem ao Dia do Servidor Público, os salários de mais de 160 mil servidores do Executivo, entre ativos, aposentados e pensionistas, foram pagos no dia 28 daquele mês.

Desde dezembro de 2019, o pagamento da folha salarial dos servidores públicos estaduais é realizado dentro do mês trabalhado. Isso mostra o esforço realizado pelo Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Economia, no sentido de quitar a folha, apesar dos impactos econômicos causados pela pandemia de Covid-19, e reforça o compromisso do governador Ronaldo Caiado em manter o pagamento do funcionalismo em dia.