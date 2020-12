Iris Rezende celebra aniversário em entrega de mais um Cmei na capital

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, entregou, na tarde desta terça-feira, 22, mais uma obra para a Educação da capital. No seu aniversário de 87 anos, o gestor inaugurou o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Residencial Buena Vista III. A solenidade foi realizada na própria unidade com a presença do secretário municipal de Educação e Esporte, Marcelo Costa, auxiliares e demais autoridades. Além da inauguração, Iris Rezende recebeu homenagens pela data comemorativa e seu legado na carreira política.

Após os procedimentos de praxe para inaugurações, o prefeito foi homenageado com apresentação da Orquestra Jovem de Goiânia, além de cantores goianos. Ainda, foi reproduzido vídeo com depoimentos da população e lideranças de diversas áreas. Professores da Gerência de Projetos da SME representaram também uma peça narrando parte da trajetória do prefeito.

No pronunciamento feito em nome dos secretários municipais, Marcelo Costa ressaltou, claro, a alegria em entregar mais uma unidade para a comunidade goianiense. “Educação é a vida de cada e o que fazemos de melhor para que nossas crianças possam exercitar sua cidadania”, destacou. Contudo, o titular da Educação Municipal exaltou a postura de gestor nato de Iris Rezende, bem como sua capacidade de sempre se reinventar. “Cada história contada por Iris Rezende é uma lição. E em tempos difíceis como o que vivemos, o prefeito teve a sobriedade de reunir toda a sua experiência para tomar decisões difíceis, mas que se revelaram acertadas. É um político que lidera para o povo”, pontuou.

Emocionado, Iris Rezende salientou estar comemorando seu aniversário como mais gosta – com muito trabalho e entregando obras. O prefeito trouxe à memória partes importantes de sua trajetória, como seu início na vida político em grêmio estudantil, sua neutralidade e articulação entre representantes políticos de partidos contrários, mostrando sua imparcialidade e ética. Sempre preocupado com o bem estar da população, destacou o bom uso das políticas públicas, especialmente nas áreas de habilitação e Educação. Ainda que elogiado enquanto líder, Iris foi enfático. “Nada do que eu fui foi possível sozinho. Toda a minha trajetória foi bem sucedida porque sempre tive o apoio de uma boa equipe e, mais ainda, da população goianiense”.

Sobre o Cmei

Construída com recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE) e apoio da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra), a edificação tem seis salas de aula, creche, berçário, refeitório, fraldário, solário, refeitório, salas administrativas e pátio central. Serão atendidas, no Cmei, crianças de 6 meses a 3 anos.

O Cmei Residencial Buena Vista III teve sua construção paralisada em 2015, quando a empresa responsável entrou em falência. Para retomar a obra, foi necessário atualização do projeto e seguir todas as etapas, incluindo um novo processo licitatório.