Pagamento antecipado de Natal estará na conta nesta quarta-feira

Conforme anunciado pelo Governador Ronaldo Caiado em suas redes sociais na última semana, a Secretaria da Economia informa que o pagamento dos mais de 162 mil servidores do Estado estará na conta nesta quarta-feira (23/12).

O desembolso para a folha de pagamento será de R$ 1,58 bilhão. Desse total, R$ 1,05 bilhão estão destinados ao pagamento dos servidores ativos e R$ 523,861 milhões aos inativos e pensionistas. Segundo informações da Gerência de Administração Financeira do Tesouro Estadual da Secretaria da Economia, os valores serão enviados para o banco credenciado nesta terça-feira (22/12) para estarem disponíveis no dia seguinte.

Desde dezembro de 2019, a quitação da folha dos servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas é realizada dentro do mês trabalhado, como resultado dos esforços do governo estadual em equilibrar as contas.

Décimo terceiro salário

Em regra, os servidores públicos de Goiás recebem o 13º salário no mês de aniversário, dissolvendo esse impacto ao longo do ano. De acordo com dados da Secretaria de Estado da Administração (Sead), as exceções são para os temporários que recebem o 13º salário integral neste mês, e para os celetistas que recebem 50% em dezembro e o restante no mês de aniversário.