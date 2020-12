Caiado vai às lágrimas ao falar da saída de Iris da vida pública: “Sentimento de saudade já está batendo forte”

O prefeito de Goiânia, Iris Rezende, ofereceu nesta quinta-feira (24/12) um café da manhã ao governador Ronaldo Caiado. Marcada por emoção, a confraternização realizada no Paço Municipal reuniu o secretariado da capital no que o gestor municipal chamou de “gesto simples”. “É para agradecer pelo carinho, atenção e respeito que vossa excelência, como governador no decorrer de dois anos, dispensou a mim, à prefeitura e à toda nossa equipe”, disse Iris. “Estou mais tomado de emoção que o próprio prefeito”, reconheceu Caiado durante a homenagem que arrancou lágrimas de algumas autoridades.

Visivelmente comovido, o governador comentou que somente agora a “ficha caiu” em relação aos últimos dias da vida pública de Iris, que anunciou aposentadoria política. “O sentimento de saudade já está batendo forte ao saber que, daqui seis dias, estará entregando a prefeitura”, salientou. Caiado assegurou que os ensinamentos do líder serão cumpridos à risca. “Trabalharei nos mesmos princípios que foram norteados, da ética, da dignidade e da determinação.”

Acompanhado da filha, Anna Vitória Caiado e do secretário de Comunicação, Tony Carlo, o governador enalteceu a relação republicana estabelecida junto ao prefeito. Ele lembrou especialmente que desde março, quando precisou adotar medidas rígidas para conter o avanço da Covid-19, encontrou em Iris o estímulo para seguir em frente, com governabilidade. “Ter o seu apoio foi muito importante para mim”, resumiu. Caiado também disse que o prefeito representou, ao longo desses dois anos, “um grande alicerce” para seu governo.

Como tem feito nos últimos eventos, em que fez questão da presença do governador, Iris reconheceu publicamente a importância da parceria que Caiado estabeleceu junto ao Paço Municipal. E reafirmou: “Dentro de poucos dias, estaremos entregando a prefeitura. Que vossa excelência esteja ciente de que nós somos extremamente agradecidos.” O evento ainda contou com um momento de oração e a veiculação de vídeos sobre os feitos de Iris neste último mandato à frente de Goiânia, além de homenagem ao gestor municipal.

Após o café da manhã, Iris e Caiado seguiram para a inauguração de mais uma benfeitoria construída pela Prefeitura de Goiânia. Trata-se da ampliação da Marginal Botafogo, no trecho que liga a Avenida Jamel Cecílio, no Jardim Goiás, à Avenida Segunda Radial, na altura do Setor Pedro Ludovico. O local foi liberado para tráfego após vistoria das autoridades.