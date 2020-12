Publicada lei que atualiza em 12,84% vencimentos dos servidores da Educação

O Diário Oficial do Estado de quarta-feira (23/12) publicou a Lei nº 20.936 que reajusta os valores dos vencimentos dos professores efetivos do Magistério Público Estadual da Secretaria de Estado da Educação. Ao todo, 9.836 profissionais, entre ativos e inativos, serão beneficiados.

A medida do governador Ronaldo Caiado iguala os salários dos servidores da Educação em Goiás que ganhavam abaixo do piso salarial nacional e aumenta, em 12,84%, os valores dos vencimentos dos cargos de professor (P-I e P-II) do Quadro Permanente e de professor assistente (PAA, PAB, PAC e PAD, do Quadro Transitório), ambos do Magistério Público Estadual.

Segundo determinação do governador Ronaldo Caiado, a atualização dos ganhos financeiros desses servidores será retroativa ao ano de 2020, sendo os valores referentes ao período de 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 serão pagos em única parcela.

O impacto orçamentário e financeiro da implementação do Piso Salarial para os profissionais do Magistério ativos e inativos será de R$ 53,613 milhões.