Prefeitura inaugura cinco parques esta semana

A rotina de inaugurações do prefeito Iris Rezende nestes últimos dias tem sido intensa. Nesta segunda-feira, 28, mais dois parques, construídos pela Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma), serão entregues à população: às 15h o Parque Fiúca – Gessi Ávila Silva, no Residencial Olinda, região Leste, e às 16h o Parque Terezinha Costa Ferreira, na Vila Romana, região Norte da capital. No Parque Fiúca foi construído ainda um mirante, no qual a comunidade terá uma vista única da região.

No decorrer da semana serão inaugurados outros três parques. O Parque Washington Novaes, no Conjunto Vera Cruz II, o Parque Euclides José Kid Neto, no Jardim Petrópolis e o Parque Adelaide Pereira Cianca, no Bom Jesus. Também será entregue a Base Móvel de Monitoramento Ambiental, que será usada para monitorar a qualidade do ar da nossa capital e que será muito útil para identificar odores, em especial os que causam o mal cheiro na região do Goiânia 2.

Presidente da Amma, Gilberto Marques Neto, conta que o prefeito Iris Rezende conclui sua gestão entregando 11 novos parques e revitalizando todos os antigos. Segundo ele, “esses espaços são de grande importância, pois são locais em que a comunidade pode exercer atividades culturais, educativas, de esporte, de lazer e de conservação ambiental”.