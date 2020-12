Indústria goiana registra crescimento de 6% no terceiro trimestre

O Produto Interno Bruto (PIB) da indústria de Goiás resultou em crescimento de 6% no terceiro trimestre de 2020, comparado com o mesmo período de 2019. Já o PIB do Brasil para esse setor foi de -0,9%, também na comparação com o ano de 2019. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Instituto Mauro Borges (IMB).

A indústria caminha para fechar o ano de 2020 como a grande locomotiva para ajudar no processo de recuperação da economia no pós-pandemia de Covid-19. De acordo com o IBGE/IMB, o setor em Goiás apresentou números positivos consecutivos nos três trimestres, com 2,5%, 1,8% e agora 6%, enquanto, no Brasil, oscilou com 0,3%, -14,1% e no último com -0,9%.