Prazo para matrículas na rede estadual termina no dia 9 de janeiro

Termina no próximo dia 9 o período de solicitação de matrículas na rede estadual de Educação. Até essa data, estudantes transferidos das redes municipal ou privada ou oriundos de outros estados e que tenham interesse de cursar o ano letivo de 2021 em uma unidade da rede estadual podem pleitear uma vaga.

Ao todo, 50.577 novos alunos já registraram suas solicitações no site da matrícula informatizada (www.matricula.go.gov.br). Na página, o estudante ou responsável deve preencher os dados pessoais, o curso e a série pleiteados e indicar até três opções de escolas nas quais tem o interesse de estudar no próximo ano.

Atualmente, a rede estadual de Educação conta com 384.206 alunos matriculados.

Bot da matrícula

Para auxiliar os pais e responsáveis no ato da matrícula, as Secretarias de Estado da Educação (Seduc) e de Desenvolvimento e Inovação (Sedi) desenvolveram o “bot da matrícula”. Criada a partir de perguntas frequentes no recém-criado Laboratório de Inovação Goiás (Ligo), a ferramenta é um projeto de inteligência artificial que substitui o atendimento via 0800.

Para acessar o bot, basta entrar na página da matrícula (www.matricula.go.gov.br) e clicar na aba “Atendimento Tira-Dúvidas”, localizada no canto inferior direito da tela.

Confirmação de matrícula

O resultado da solicitação de vagas estará disponível para verificação a partir do dia 19 de janeiro, no site da matrícula informatizada.

A efetivação da matrícula deve ser feita na unidade escolar onde a vaga foi disponibilizada, na data e horário agendados. Na ocasião, será necessário apresentar os documentos pessoais do estudante (certidão de nascimento ou carteira de identidade), bem como os comprovantes de endereço e de escolaridade.