Estudante de Crixás que passou em 21 vestibulares conta como conseguiu ser aprovada

A estudante de Crixás que foi aprovada em 21 vestibulares, Bianca Fernandes, passou pela rede estadual no seu Ensino Fundamental. Entre o 6º e o 9º ano, ela estudou no Colégio Estadual Manoel Lino de Carvalho. De acordo com ela, a aprovação e o ingresso no Ensino Superior dependem de uma construção do aprendizado que começa nos primeiros anos da Educação Básica e, também, do apoio da família.

“Para você chegar no Ensino Médio tem que ter um preparatório lá atrás muito grande. Foi isso o que o Colégio Estadual Manoel Lino de Carvalho me proporcionou. Além das aulas, tinham vários projetos que me marcaram. O ensino público faz muito isso, mostrar para o aluno que ele pode mudar de vida”, afirmou a estudante que passou em 21 vestibulares.

Um desses projetos foi uma viagem, organizada pela escola, para que estudantes entrevistassem um coordenador do Ministério da Educação (MEC) e ficassem motivados a estudar. “Juntou um grupo de cinco estudantes e fomos para Goiânia para entrevistar o coordenador do MEC. E nós publicamos a entrevista no jornal da escola. Foi para incentivar os alunos”, contou Bianca, que quer cursar medicina.

Apoio da família e da escola

Para a estudante de Crixás, um dos principais fatores para a aprovação em 21 vestibulares foi o suporte da família e da escola. “Claro que a dedicação do aluno vem em primeiro lugar. Mas, o que mais ajuda é o apoio da família, a união dos professores e alunos, essa aliança entre colégio e família”, opinou a estudante de Crixás.

A parceria com a família também é considerada determinante para a gerente de Ensino Fundamental Anos Iniciais da Seduc, Carla Mendonça. “Cada um tem seu papel e o trabalho de um fortalece o do outro. O professor é o profissional qualificado para ensinar. Já a família tem o papel de dar incentivo e segurança para o estudante. Tanto a família quanto o professor são mediadores pedagógicos”, afirmou.