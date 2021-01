Cartórios divulgam os nomes de bebês mais registrados em Goiás na década

Miguel, com 10.677 registros, e Arthur, com 9.647, foram os nomes mais escolhidos no estado de Goiás para registro de nascimento na última década (2010 – 2020). Já Alice foi o nome feminino mais escolhido pelos pais nos últimos 10 anos. O ranking geral mostra a preferência por nomes simples, uma vez que os compostos aparecem apenas em duas ocasiões, no sétimo lugar, com Maria Eduarda, 6.462, e no oitavo, com João Miguel, 6.146. Veja abaixo o ranking completo do estado.

Na lista de nomes masculinos, liderada por Miguel e Arthur, também integram os cinco mais escolhidos, Davi (9.170), Heitor (7.847) e Gabriel (6.852), sendo João Miguel, João Pedro e Enzo Gabriel os únicos nomes compostos no top 10. Já na escolha dos nomes femininos, além de Alice (6.848), em primeiro lugar, e Maria Eduarda, em segundo, estão Helena (4.960), Sophia (4.952) e Valentina (4.868). Nesta classificação, apenas outros dois nomes são compostos: na oitava posição, Ana Julia (4.321), e na nona, Ana Clara (3.969).

O levantamento de 2010 a 2020, realizado por meio da Central Nacional de Informações do Registro Civil – plataforma eletrônica com os números de Cartórios de todo o País, administrada pela Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen/Brasil), reuniu dados de todos os 289 Cartórios de Registro Civil do estado do Goiás, que formaram uma base de mais de 720 mil registros realizados na última década, disponível no Portal da Transparência do Registro Civil – http://www.registrocivil.org.br .

No ranking do Brasil, Miguel, com 321.644, e Arthur, com 287.886, foram os nomes mais escolhidos da década. A popularidade do período recaiu sobre os nomes simples, com apenas dois compostos entre os 10 mais: na quinta colocação, Maria Eduarda (214.250), o nome feminino mais registrado, e na oitava, Pedro Henrique (154.232), que ocupa o sexto lugar da lista masculina. Outros nomes que aparecem no top 10 geral são Davi (248.066), Gabriel (223.899), Alice (193.788), Heitor (154.237), Laura (153.557) e Sophia (147.579).

Ranking 2020

O ranking dos mais registrados em 2020 reforça a preferência da década pelos nomes simples, que ocuparam as primeiras posições entre os mais escolhidos pelos pais. Neste ano, a liderança é de Miguel, também o mais escolhido da década, e Heitor, com 1.146 e 1.020 registros, respectivamente.

O ranking dos 10 mais entre os nomes masculinos representa a tendência dos últimos 10 anos, com Miguel, Heitor, Arthur, Davi e Gabriel nas primeiras posições e um único nome composto, João Miguel, na sexta colocação, com 672 registros. Já entre os nomes femininos, a liderança neste ano é de Helena, com 983 registros, ultrapassando Alice, que lidera no ranking da década, mas aparece na segunda posição em 2020, com 893. Neste ano, o único nome composto feminino no top 10 é Maria Cecilia, na oitava colocação, com 420 registros. Confira abaixo o ranking completo do estado em 2020.

Em âmbito nacional, os nomes simples são maioria entre os 10 mais populares em 2020. O ranking do Brasil tem Miguel, com 27.371, e Arthur, com 26.459, nas primeiras posições, seguidos por Heitor (23.322), Helena (22.166) e Alice (20.118) no top 5. Na lista de nomes masculinos, João Miguel é o único composto, com 12.746 registros, ocupando apenas a 10ª colocação. Já nas preferências femininas, lideradas por Helena e Alice, estão Laura (17.572), Valentina (12.653) e Heloisa (12.077). A lista mostra, ainda, três nomes compostos: Maria Clara (10.121), Maria Julia (10.023) e Maria Eduarda (9.856).

RANKING DO GOIÁS DE NOMES MAIS REGISTRADOS NA DÉCADA

10 NOMES MAIS FREQUENTES

MIGUEL – 10.677

ARTHUR – 9.647

DAVI – 9.170

HEITOR – 7.847

GABRIEL – 6.852

ALICE – 6.848

MARIA EDUARDA – 6.462

JOAO MIGUEL – 6.146

SAMUEL – 5.306

HELENA – 4.960

10 NOMES MASCULINOS MAIS FREQUENTES

MIGUEL – 10.677

ARTHUR – 9.647

DAVI – 9.170

HEITOR – 7.847

GABRIEL – 6.852

JOAO MIGUEL – 6.146

SAMUEL – 5.306

JOAO PEDRO – 4.702

ENZO GABRIEL – 3.897

PEDRO – 3.874

10 NOMES FEMININOS MAIS FREQUENTES

ALICE – 6.848

MARIA EDUARDA – 6.462

HELENA – 4.960

SOPHIA – 4.952

VALENTINA – 4.868

LAURA – 4.770

JULIA – 4.330

ANA JULIA – 4.321

ANA CLARA – 3.969

ISABELLA – 3.873

RANKING DO GOIÁS DE NOMES MAIS REGISTRADOS EM 2020

10 NOMES MAIS FREQUENTES

MIGUEL – 1.146

HEITOR – 1.020

HELENA – 983

ARTHUR – 953

ALICE – 893

DAVI –777

GABRIEL – 697

JOÃO MIGUEL – 672

SAMUEL – 668

GAEL – 622

10 NOMES MASCULINOS MAIS FREQUENTES

MIGUEL – 1.146

HEITOR – 1.020

ARTHUR – 953

DAVI – 777

GABRIEL – 697

JOÃO MIGUEL – 672

SAMUEL – 668

GAEL – 622

BERNARDO – 530

THEO – 524

10 NOMES FEMININOS MAIS FREQUENTES

HELENA – 983

ALICE – 893

LAURA – 587

HELOISA – 579

CECILIA – 567

VALENTINA – 491

ELISA – 490

MARIA CECILIA – 420

SOPHIA – 368

MANUELA – 356