Novos secretários tomam posse na Prefeitura de Goiânia

O prefeito em exercício, Rogério Cruz, deu posse aos novos secretários da Prefeitura de Goiânia nesta segunda-feira (04/01). A cerimônia contou com a presença do presidente estadual do MDB, Daniel Vilela, vereadores e deputados estaduais.

Apenas o presidente da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), Aristóteles de Paula, e Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), Murilo Ulhoa, não assinaram o termo por serem titulares de autarquias, mas já deram seguimento aos trâmites para que os respectivos conselhos confirmem seus nomes.

Rogério Cruz destacou que a nova equipe empossada é formada por pessoas que demonstram “capacidade, competência e desenvoltura” nos temas que irão comandar e as escolhas visam fazer Goiânia seguir em frente.

“ Nós temos o compromisso de honrar a confiança dos cidadãos goianienses, fazendo uma Goiânia cada vez melhor”, disse, ao complementar que o objetivo é avançar nas demandas que o poder público precisa enfrentar”.

Rogério citou os recursos federais já assegurados, de R$ 50 milhões, e destacou que a gestão Maguito Vilela dará atenção especial aos serviços públicos de Saúde, Educação, Segurança, Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.

“Este secretariado é composto por gestores técnicos, competentes e comprometidos com nossa querida Goiânia, com uma importante missão, que é a de atender aos anseios da população, no que for de competência da respectiva pasta, buscando melhorar o serviço já prestado, inovando e ampliando a oferta desse atendimento”, completou.

Andrey Azeredo, que falou em nome dos empossados, citou o ex-prefeito Iris Rezende e elogiou também o prefeito em exercício, Rogério Cruz. “Iris saiu com grande aprovação e Rogério Cruz é um homem íntegro, leal, que tem hombridade e retidão de caráter”. O secretário de Governo disse que as diretrizes da gestão foram dadas pelo prefeito Maguito Vilela e Rogério Cruz irá liderar a equipe para “entregar a esta cidade a melhor administração de todos os tempos”.

Além de Rogério e Andrey, a mesa de autoridades foi composta pelos deputados estaduais Paulo César Martins, Jefferson Rodrigues, Vinícius Cirqueira; dos vereadores Ava Santiago e Anselmo Pereira; presidente estadual do MDB e filho de Maguito Vilela, Daniel Vilela; e do secretário de Relações Institucionais, Euler Moraes.

Secretários

A nova equipe da gestão Maguito Vilela conta com secretários do ex-prefeito Iris Rezende. Marcela Araújo continuará na Secretaria de Administração, Marcelo Costa, na Educação, Filemon Pereira na Secretaria de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas, Aristoteles de Paula (Tote) na Comurg, Welington Paranhos no comando da Guarda Civil Metropolitana, Kleber Adorno, na Secretaria de Cultura e Wilson Baleeiro Júnior na Secretaria Particular. Além deles, a ex-secretária de Finanças, Zilma Campos Peixoto, agora comandará a Agência Municipal de Meio Ambiente (Amma).

Participantes da comissão de transição, o perfil técnico está presente em muitas pastas, entre elas, o retorno de Alessandro Melo à Secretaria de Finanças, Célio Campos na nova Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia e José Frederico Lyra Netto no Escritório de Prioridades Estratégicas, também recém criado na reforma administrativa promovida pela nova gestão.

A nova equipe de Maguito Vilela contempla ainda políticos experientes. Os ex-deputados federais Leandro Vilela (Secretaria Extraordinária), Pedro Chaves (Mobilidade), Euler Morais (Relações Institucionais) e Luiz Bittencourt (Infraestrutura) também compõem o secretariado. O ex-vice-prefeito e coordenador da campanha do MDB, Agenor Mariano, voltará a comandar a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação e o ex-vereador Andrey Azeredo assumirá um dos postos mais estratégicos da gestão municipal, a Secretaria Municipal de Governo.