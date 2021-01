Prefeitura já conta com mais de R$ 50 milhões em recursos federais

O prefeito em exercício, Rogério Cruz, afirmou neste sábado (02/01) que Goiânia já conta com recursos federais garantidos para áreas importantes da gestão. As verbas foram viabilizadas pela Comissão de Transição de Governo com o apoio dos parlamentares goianos no Congresso, senador Luiz do Carmo e deputados federais Alcides Ribeiro, Major Victor Hugo, Elias Vaz e João Campos.

Rogério Cruz destacou a atuação de Euler Morais, novo secretário de Relações Institucionais, por ter articulado reuniões e acordos para viabilizar a destinação dos recursos.

“Quero parabenizar o Dr. Euler por ter trânsito livre em Brasília e ter nos ajudado bastante no processo de garantir o cumprimento do nosso plano de governo”, comentou.

Euler Morais declarou que essas ações são importantes para dar início aos trabalhos, com metas bem definidas e um caminho a seguir. ” Isso vai trazer mais agilidade e respaldo à nossa equipe, que está motivada, integrada e determinada. Tivemos o apoio dos nossos parlamentares para trazer estes recursos, muitos ainda não haviam sido formalizados, e conseguimos avançar em vários projetos como o da construção das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e da construção e reformas de escolas para o ensino integral em Goiânia”, ressaltou.

As principais áreas contempladas são educação, saúde, esporte, segurança e mobilidade urbana. Ao todo são R$ 53.214.620, 38, com destaque para a construção de 12 Unidades Básicas de Saúde (UBS) para substituir as que estão em prédios alugados na Capital, num investimento de R$15 milhões, além de aquisição de um aparelho de tomografia.

Também estão previstas reformas de escolas e CMEIs e a construção de quatro escolas em tempo integral. A Casa da Mulher contará com verba garantida de R$10 milhões. A Guarda Civil Metropolitana (GCM) terá investimentos de mais de R$5 milhões para aquisição de armamento e a compra de simuladores de tiro.

No esporte haverá recursos para a volta de programas federais como o segundo tempo, que tem atividades esportivas no contraturno da escola. Há verba também para a construção de sete academias de saúde e construção de pista de ciclismo.

Fica garantida também uma feira coberta pela Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO) e a aquisição de um veículo castra-móvel para resolver o problema da superpopulação de animais em Goiânia.