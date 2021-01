Secretários da gestão Maguito Vilela têm perfil técnico

Com a confirmação, na manhã deste sábado (02/01), dos nomes que vão comandar as secretarias e os órgãos públicos municipais, a gestão do prefeito Maguito Vilela reforçou o perfil majoritariamente técnico da nova equipe de governo. Durante o anúncio, o prefeito de Goiânia em exercício, Rogério Cruz, afirmou que a escolha dos novos secretários seguiu uma lista definida por Maguito Vilela e ocorreu após análise técnica e curricular de todos os indicados.

“Durante três semanas a equipe de transição trabalhou para definir os novos secretários que vão trabalhar em prol das pessoas e do desenvolvimento social da nossa cidade. Todos os nomes escolhidos conhecem bem o funcionamento da administração pública e estão preparados para colocar em prática o nosso Plano de Governo, que servirá como uma bússola para nossa administração”, afirmou Cruz.

Entre os novos auxiliares estão nomes que participaram da gestão do ex-prefeito Iris Rezende, como o de Agenor Mariano, Alessandro Melo, Aristóteles de Paula (Tote), Filemon Pereira, Kléber Adorno, Zilma Percussor e Marcelo Costa. Ao anunciar a permanência de alguns titulares, Rogério Cruz voltou a falar sobre a continuidade do trabalho desenvolvido pela administração anterior.

“Após uma série de reuniões e avaliações, entendemos que para dar sequência ao trabalho do prefeito Iris Rezende precisávamos de auxiliares experientes, técnicos e competentes e de nomes dispostos a trabalhar para que Goiânia possa seguir em frente e avançar em todas as áreas”, acrescentou o prefeito em exercício.

Entre as pastas mais estratégicas, falta definir apenas o novo titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Seinfra). A escolha deve ocorrer nesta segunda-feira (4), data em que os novos auxiliares devem tomar posse.

Conheça o perfil técnico e a atuação de cada novo auxiliar da Prefeitura de Goiânia:

ADRIANO FRANCO VALOTTO – INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE GOIÂNIA

Formado em Administração, com especialização em Administração Financeira e Estratégica em Educação Superior ela Universidade de Cambridge e mestrando em Organizações de Educação Superior na Faculdade Pedro Leopoldo (MG). Empresário do setor da educação, é gestor-geral das Faculdades Fan Padrão.

ANDREY AZEREDO – SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

Graduado em Direito pela UFG, pós-graduado em Política e Estratégia pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra (ADESG/UEG) e pós graduado em Direito Tributário pela Universidade Cândido Mendes (UCAM). Ex-presidente da Câmara de Goiânia, foi Auditor Geral do Município, Controlador Geral do Município, Secretário Municipal de Compras e Licitação, Secretário Municipal de Comunicação, Secretário da Casa Civil e Secretário Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade.

ANTÔNIO FLÁVIO DE OLIVEIRA – PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Graduado em Direito, especialista em Direito Constitucional, especialista em Processo Civil e mestre em Direito e Políticas Públicas. Professor na Universidade Salgado de Oliveira, é procurador do Estado de Goiás e corregedor-geral na Procuradoria.

AGENOR MARIANO DA SILVA NETO – SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E HABITAÇÃO

Administrador de empresas, foi secretário municipal de Administração de 2005 a 2008, vereador de 2009 a 2012, vice-prefeito de Goiânia de 2013 a 2016, secretário de Planejamento de 2017 a 2018, candidato a senador pelo MDB na eleição de 2018 e secretário municipal de Administração de 2019 a 2020. Foi coordenador-geral da campanha de Maguito Vilela à Prefeitura de Goiânia.

ALESSANDRO MELO DA SILVA – SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Graduado em Ciências Políticas pela UnB e mestre em Ciências Políticas pela UFG. Gestor Fazendário da Secretaria de Economia do Estado de Goiás, foi gerente do Fundo de Proteção Social do Estado e superintendente de Gestão da Secretaria da Fazenda de Goiás. Foi secretário de Finanças na última gestão de Iris Rezende.

ÁLVARO ALEXANDRE CAMARGO (ÁLVARO DA UNIVERSO) – SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE

Graduado e pós-graduado em Administração de Empresas, foi bancário e diretor Financeiro do Centro Universitário Universo. É um dos âncoras do Jornal da Manhã, da Rádio Bons Ventos, e comentarista de esportes na TV Goiânia Band.

ARISTÓTELES DE PAULA SOUSA SOBRINHO – COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA (COMURG)

Empresário e pecuarista, foi presidente da Metago, secretário municipal de Ação Integrada e coordenador-geral dos mutirões de Iris Rezende na Prefeitura de Goiânia. Presidiu a Comurg na última gestão de Iris.

BRUNO CARVALHO DA ROCHA LIMA – SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Formado em Jornalismo pela UFG, tem MBA Executivo em Marketing Digital pela Unialfa e Master em Jornalismo – Gestão Estratégica e de Marcas, pelo Instituto Internacional de Ciências Sociais (IICS) e Universidad de Navarra (Espanha). Foi repórter do jornal Diário da Manhã e editor-executivo de O Popular. Trabalhou como assessor de comunicação na Câmara dos Deputados.

CARLOS ALBERTO BRANCO ANTUNES JÚNIOR – SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO E ECONOMIA CRIATIVA

Economista e advogado, foi superintendente da Central dos Mutirões da Prefeitura de Goiânia, superintendente municipal da Ordem Pública e secretário particular do prefeito Iris Rezende. É presidente do MDB em Goiânia e foi um dos coordenadores da campanha de Maguito Vilela.

CÉLIO CAMPOS DE FREITAS JÚNIOR – SECRETARIA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

Formado em Administração, tem MBA em Gestão Empresarial e em Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria, ambos pela Fundação Getúlio Vargas. Possui também MBA em Finanças pela Indiana State University. Foi superintendente estadual do Tesouro e secretário da Fazenda de Goiás.

COLEMAR JOSÉ DE MOURA FILHO – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

É advogado, com pós-graduação em Direito Ambiental e também em Direito do Estado, ambos pela PUC-GO, e em Direito Eleitoral pela Unisul. Foi procurador regional da Juceg e secretário da Casa Civil do governo de Goiás. Foi um dos coordenadores da área jurídica da campanha de Maguito Vilela.

DURVAL FERREIRA FONSECA PEDROSO – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Médico formado pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, atualmente é diretor-técnico do Hospital Geral de Goiânia. É supervisor do programa de residência médica em Medicina Intensiva do HGG, professor da PUC-GO, supervisor do internato no curso de Medicina das Faculdades Alfredo Nasser e ex- supervisor do programa residência médica do HUGO.

EULER LÁZARO DE MORAIS – SECRETARIA MUNICIPAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Graduado em Economia pela UNB, tem mestrado em Planejamento e Desenvolvimento Regional pela UFMG e cursou doutorado em Economia Internacional em Lancaster (Inglaterra). Foi deputado federal, secretário estadual de Solidariedade Humana no governo de Maguito Vilela, secretário de Governo em Aparecida de Goiânia, secretario-Geral Adjunto do Ministério da Agricultura na gestão do Iris Rezende e secretário municipal de Turismo de Goiânia.

GUSTAVO CRUVINEL – PROGRAMA DE DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON)

Formado em Engenharia Elétrica pela PUC-GO, foi vereador em Goiânia na última legislatura.

FILEMON PEREIRA MIGUEL – SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E POLÍTICAS AFIRMATIVAS

Formado em jornalismo pela UFG, foi diretor de jornalismo da Prefeitura de Goiânia e assessor de imprensa do ex-prefeito Iris Rezende entre 2010 e 2016. É secretário municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas desde 2017.

JOSÉ ALVES FIRMINO – SECRETARIA PARTICULAR DO PREFEITO

Bacharel em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, pós-graduado em Direito Militar pelo Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Jurídicas. Foi chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas e na Câmara Municipal.

FERNANDO OLINTO MEIRELLES – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA (GOIANIAPREV)

Bacharel em Direito, foi vereador por Goiânia entre 2001 e 2004, assessor especial da Governadoria e presidente da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC).

JOSÉ FREDERICO LYRA NETTO – ESCRITÓRIO DE PRIORIDADES ESTRATÉGICAS

Engenheiro pela Unicamp e mestre em Políticas Públicas pela universidade de Harvard. Fez curso executivo em Integridade e Valores em Governo na universidade de Oxford. Foi consultor sênior de gestão na consultoria Falconi, superintendente na Secretaria de Educação de Goiás e é co-fundador do Movimento Acredito.

KLÉBER ADORNO BRANQUINHO – SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Graduado em Direito pela Universidade Federal de Uberlândia. Foi presidente da União Brasileira de Escritores por dois mandatos; secretário estadual de Cultura entre 1987 a 1989; chefe da delegação de artistas que representou o Brasil na Feira Internacional de Dijon, na França; secretário municipal de Cultura entre 2005 e 2008 e também na última gestão de Iris Rezende.

LEANDRO VILELA VELLOSO – SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA

Agricultor e comerciante, foi vereador em Jataí e deputado federal por três mandatos.

MARCELO FERREIRA DA COSTA – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Graduado em Ciências Biológicas com especialização em Educação pela PUC-GO, é mestre em Medicina Tropical pela UFG. É diretor do curso de Biologia da PUC-GO, foi professor do curso de Pedagogia da UEG; professor do curso de Biologia da PUC; supervisor estadual da Secretaria de Articulação dos Sistemas de Ensino (Sase/Mec); subsecretário regional de Educação de Aparecida de Goiânia e fundador/pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Ensino de Biologia da PUC-GO.

MARCELA ARAÚJO TEIXEIRA – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Advogada e também formada em Administração, iniciou sua carreira na Prefeitura de Goiânia como Pregoeira Geral em 2009. Atuou na Gerência de Elaboração de Projetos, Termos de Referências e Editais em 2016 e esteve à frente da Superintendência de Licitações e Suprimentos em 2017 a 2020. Foi Secretária de Administração na última gestão de Iris Rezende.

PEDRO PINHEIRO CHAVES – SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE

Engenheiro civil, Pedro Chaves foi secretário de Transportes e Obras Públicas do Estado de Goiás. Foi deputado estadual por um mandato e deputado federal por cinco mandatos. É suplente de senador.

TATIANA LEMOS – SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES

Graduada em Administração de Empresas, com habilitação em Comércio Exterior, possui pós-graduação em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. É empresária e foi vereadora em Goiânia por três mandatos.

JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA NETTO – SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL

Formado em Gestão Pública e em Agronomia no Instituto Luterano de Ensino Superior, foi deputado estadual e prefeito de Itumbiara.

WELLINGTON PARANHOS RIBEIRO – AGÊNCIA DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE GOIANIA

Graduado em Marketing e Propaganda e em Gestão de Segurança Pública, já foi diretor de Defesa Social da Agência da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia, coordenador executivo do Gabinete de Gestão Integrada Municipal e presidente da Guarda Civil na gestão de Iris Rezende.

WILSON ROCHA BALEEIRO JÚNIOR – SECRETARIA PARTICULAR DO PREFEITO

Graduado em Gestão Pública e Administração e Marketing. Foi assessor na Celg, chefe de gabinete na Câmara de Goiânia e diretor administrativo financeiro das secretarias de Administração e Finanças. Foi secretário particular do prefeito Iris Rezende.

ZILMA PERCUSSOR CAMPOS PEIXOTO- AGÊNCIA MUNICIPAL DDO MEIO AMBIENTE (AMMA)

Bacharel em Direito pela UFG, com especialização em Gestão Financeira com ênfase em Mercado de Capitais pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e MBA em Gestão Empresarial pela mesma instituição. Foi secretária municipal de Planejamento Urbano e Habitação; coordenou o Grupo Executivo de Revisão do Plano Diretor de Goiânia; integrou o Comitê Técnico de Uso e Ocupação do Solo da Seplanh; foi conselheira do Conselho Municipal de Política Urbana da Prefeitura de Goiânia (Compur) e secretária de Finanças na última gestão de Iris Rezende.

MURILO GUIMARÃES ULHÔA – PRESIDÊNCIA DA COMPANHIA METROPOLITANA DE TRANSPORTE COLETIVOS (CMTC)

Administrador de empresas, foi chefe de Gabinete no governo Maguito Vilela. Foi diretor Administrativo e Financeiro da CMTC, e presidente da CMTC de 2015 a 2017. Estava atualmente como diretor técnico da CMTC.