ENEM 2020 | Inscritos já podem conferir locais e horários de prova

Inscritos na versão impressa do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 já podem conferir os horários e os locais de prova. As informações estão disponíveis no Cartão de Confirmação de Inscrição, que pode ser acessado na Página do Participante. Até as 10h30 desta terça-feira, 5 de janeiro, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) registrou mais de 500 mil acessos aos cartões. As provas do Enem 2020 ocorrerão nos dias 17 e 24 de janeiro de 2021 (versão impressa) e em 31 de janeiro e 7 de fevereiro de 2021 (versão digital). O Cartão de Confirmação de Inscrição dos participantes da versão digital estará disponível em 15 de janeiro.

O documento contém o número de inscrição de cada participante e, apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda que o inscrito o leve nos dias de aplicação. O cartão também registra que o participante deve contar com determinado atendimento especializado, assim como tratamento pelo nome social, caso essas solicitações tenham sido feitas e aprovadas.

É importante lembrar que, para acessar a Página do Participante, o inscrito deve, obrigatoriamente, cadastrar-se no portal do Governo Federal, no endereço eletrônico acesso.gov.br. O login e a senha únicos são necessários para acesso ao cartão. O cadastro no portal gov.br garante maior segurança e transparência no acesso aos sistemas. O procedimento faz parte do processo de unificação de todos os serviços digitais dos órgãos públicos, alinhado ao Plano de Transformação Digital do Governo Federal. Com isso, é necessário se cadastrar somente uma vez para ter acesso liberado a todos os serviços.