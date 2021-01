Enel Brasil abre 150 vagas de estágio em todo o país   

A Enel Brasil, um dos maiores grupos privados do setor de energia do país, abre 150 vagas para seu Programa de Estágio 2021 nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Ceará. Podem se candidatar jovens talentos que estejam há dois anos de formação do ensino superior ou um ano de formação do nível técnico das seguintes áreas de estudo: Administração, Engenharias, Ciências Contábeis e Economia. As inscrições podem ser feitas até o dia 31 de janeiro pelo site da companhia.

O Programa de Estágio da Enel tem o objetivo de inspirar, desenvolver e formar futuros profissionais que, desde o início, vivenciam a missão Open Power da companhia: de abrir o acesso à energia a mais pessoas e contribuir para um setor que está em um importante momento de mudanças e evolução. Para a Enel, a diversidade é um tema muito importante. A companhia acredita que diferentes histórias, habilidades e visões de mundo, encontradas na diversidade de pessoas, ajudarão a construir a melhor experiência para os clientes e diferentes públicos.

Os candidatos devem ter disponibilidade para estagiar por seis horas por dia. As etapas do processo seletivo serão todas online com dinâmica em grupo e entrevistas individuais. Os selecionados começarão a trabalhar em abril de 2021. Além disso, vale destacar, que a empresa oferece bolsa-auxílio compatível com o mercado, auxílio transporte e vale refeição.

Ao término do programa, que tem duração de um ano e meio a dois, o objetivo é que os estagiários estejam aptos a participarem de processos seletivos das posições de Técnico ou Analista Jr da companhia.