Planejamento financeiro para 2021: vale a pena fazer? Veja 8 passos para não errar

Depois de um ano totalmente atípico, no qual todo planejamento se perdeu por causa de uma pandemia, muitas pessoas se perguntam se vale a pena se planejar para 2021, principalmente na parte financeira. Para Reinaldo Domingos, educador financeiro do canal Dinheiro à Vista, em relação às finanças, não só vale a pena, como é fundamental se planejar.

“As pessoas planejadas passam melhor por imprevistos, pois possuem uma melhor visão do futuro, é mais fácil readequar um caminho do que construir do zero. Assim, colocar no papel as despesas previstas para 2021 é o primeiro passo para não perder o controle financeiro ao longo do ano. Para quem não tem o hábito de planejar o uso do dinheiro, o momento é agora: o início do ano é um marco na mudança comportamental”.

Reinaldo considera válido o uso de planilhas neste caso, para que as informações possam ser acessadas ao longo do ano com facilidade. Mas, para simplificar o caminho, o educador financeiro elaborou um passo a passo para colocar em prática:

1- Coloque no papel

Coloque no papel os compromissos dos próximos 12 meses, como datas comemorativas, pagamento de impostos (IPVA e IPTU), matrícula e material escolar, etc. Registre o valor previsto a ser gasto com cada uma dessas atividades. Claro, os números podem mudar no meio do caminho, mas é importante já ter uma ideia para se programar;

2- Anote as parcelas

Caso tenha parcelas de compras feitas que se estenderão por 2021, elas também devem estar registradas nesse planejamento, para fazer parte do orçamento financeiro dos meses seguintes;

3- Fale com a família

Sente e converse com todos os integrantes da família, inclusive as crianças, para falar sobre os sonhos individuais e coletivos. Esse é um passo muito importante para mudar a forma como a família lida com o dinheiro, passando a entender que ele é um meio para realizar sonhos. Viajar, trocar de carro, casa ou sair das dívidas são objetivos a serem considerados.

4- Pesquise os sonhos

Procure saber quanto custam e fazer cotações até achar a melhor possibilidade de preços para realizá-los. Assim você tomará os primeiros passos para realizar sonhos, seus e de sua família. Isso é o planejamento, agir com antecedência;

5- Poupe dinheiro

Guarde dinheiro para cada sonho simultaneamente e escolha o melhor investimento de acordo com o prazo de realização de cada um. Para os de curto prazo (até um ano), coloquei na caderneta de poupança, para os de médio prazo (de um a dez anos), no CDB, Tesouro Direto, fundos de investimento, aos de longo prazo (acima de dez anos), Tesouro Direto, previdência privada e ações são boas opções;

6- Reduza despesas

Façam um diagnóstico financeiro, ou seja, anotem tudo o que for gasto ao longo de um mês, separando as despesas por categorias (energia elétrica, água, alimentação, combustível, telefone, etc.), para saber onde exatamente se pode diminuir ou até mesmo cortar. Acreditem, todos nós temos, pelo menos, 20% de desperdício ou exagero nas contas. Assim também saberá como está gastando cada centavo do dinheiro;

7- Mude o orçamento mensal

Mude a forma como elabora o orçamento financeiro mensal. A partir de agora, calcule da seguinte maneira: Valor ganho, menos valor dos sonhos e depois tirar o valor das despesas, isto é, priorize os sonhos e não as despesas, e não mais o valor dos ganhos, menos despesas e o que sobrar será lucro ou prejuízo. Depois que tirar o valor destinado aos sonhos, com o que sobrar, adeque o seu padrão de vida;

8- Alerta: inadimplência

Caso esteja inadimplente, é necessário fazer uma verdadeira faxina financeira, buscando pela causa do problema. Não adianta procurar o credor para pagar sem saber das suas possibilidades, do quanto possui para quitar as parcelas, então pode acabar se enrolando ainda mais. Reeduque-se financeiramente para realmente iniciar um novo ano, com uma vida nova.