Em reunião no Paço, prefeito e vereadores pregam harmonia

Na primeira reunião do prefeito em exercício Rogério Cruz com os vereadores da 19ª Legislatura, gestor e parlamentares ressaltaram a importância da harmonia entre os poderes Executivo e Legislativo da capital, em todos os momentos da administração, para melhorar a qualidade de vida dos goianienses. Estiveram presentes 28 dos 35 vereadores eleitos para o quadriênio 2021-2024 da Câmara Municipal de Goiânia.

Rogério Cruz afirmou aos presentes que o gabinete estará aberto a cada parlamentar para apresentar ideias, sugestões e, principalmente, as demandas da população. “Harmonia precisa ser constante em todos os momentos. Vereador não precisa marcar agenda”, afirmou o prefeito em exercício ao apresentar a equipe de auxiliares. Entre os temas abordados estão a conclusão das obras e a execução do IPTU Social, projeto sancionado pelo prefeito em exercício para isentar cerca de 50 mil famílias do pagamento do imposto neste ano.

Rogério citou a importância da Secretaria de Infraestrutura, que toca grandes obras em Goiânia e também planeja uma série de pequenas obras que vão trazer grandes soluções para moradores dos mais variados bairros da cidade, como pontes e outras estruturas com foco na melhoria da mobilidade urbana da capital, inclusive nos bairros descentralizados.

Questionado pela imprensa sobre a escolha do líder do Executivo na Câmara Municipal, Rogério Cruz explicou que vai analisar a sugestão feita na reunião e que o objetivo é definir um nome que também reflita o desejo do prefeito licenciado Maguito Vilela. “Foi sugerido este assunto pelo vereador Clécio Alves e iremos analisar com carinho para que possamos trabalhar em conjunto, uma vez que estou prefeito interino, o prefeito da cidade é Maguito Vilela, e precisa ter esta vontade de estar junto com o prefeito Maguito”, destacou.

O secretário de Governo, Andrey Azeredo, enalteceu o trabalho dos vereadores que, segundo ele, “representam o anseio e os interesses da população” e, por isto, “merecem ter a atenção devida e a compreensão de que o Poder Executivo precisa refletir” sobre as demandas trazidas pelos parlamentares.

Andrey também adiantou aos presentes a composição das estruturas administrativas, como a Secretaria da Saúde, cujo decreto de regulamentação está pronto para ser publicado no Diário Oficial do Município na edição desta quinta-feira (7/1). “Todas as secretarias estão avançando com a formatação das pastas para prestar, cada vez mais, um serviço melhor para a população goianiense.”, garantiu Azeredo.

Durante a reunião, todos os presentes tiveram oportunidade de falar. A vereadora Aava Santiago, que cumpre o primeiro mandato, agradeceu ao prefeito em exercício pelo “convite tão respeitoso que o Paço fez”, que a deixou confortável na reunião ao lado de duas mulheres vereadoras e demais colegas da Casa.

“Eu, como vários de nós que estamos chegando agora, temos fantasmas que nos assombram e esse tipo de tratamento me deixa aliviada por saber que aqui teremos parceiros para construir uma cidade melhor”, afirmou Aava. O primeiro a discursar, o decano da Câmara Municipal, vereador Anselmo Pereira, destacou o perfil de diálogo que a nova gestão tem imprimido em todas as relações.

Participaram da reunião os vereadores Aava Santiago, Anderson Sales (Bocão), Anselmo Pereira, Bessa, Cabo Senna, Clécio Alves, Dr. Gian, Edgar Duarte, Henrique Alves, Isaías Ribeiro, Izídio Alves, Joãozinho Guimarães, Juarez Lopes, Lucas Kitão, Leandro Sena, Leia Klebia, Léo José, Lucas Kitão, Luciula do Recanto, Marlon, Mauro Rubem, Pastor Wilson, Paulo Henrique da Farmácia, Ronilson Reis, Sandes Júnior, Sargento Novandir, Thialu Guiotti e Willian Veloso.