Aulões gratuitos do Enem serão transmitidos, via TV Brasil, em parceria do MCom com Governo do DF

Quem está na reta final de preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) terá a oportunidade de revisar as matérias com aulões gratuitos transmitidos pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A iniciativa é uma parceria entre o Ministério das Comunicações (MCom) e o Governo do Distrito Federal (GDF) que tem o objetivo de democratizar o acesso a conteúdos cobrados na prova mais importante aos estudantes que querem ingressar no ensino superior no país.

Os aulões serão ministrados por professores renomados de todo o país, pela televisão aberta e pelo canal do YouTube, ambos da TV Brasil. Chamado de “Maratona Enem”, o projeto será dividido em quatro dias de programa: quintas-feiras (14 e 21 de janeiro) e sábados (16 e 23), das 14h às 18h.

Todo aulão terá um material de apoio para os estudantes, com resumo teórico e resolução de questões ao longo do programa. Os professores também darão dicas de como tirar nota máxima na redação. Para baixar os arquivos, o aluno deverá fazer a leitura de QR Code, que ficará no canto da tela durante a transmissão.

A iniciativa é a maneira mais democrática de levar o conteúdo aos milhões de inscritos nesta edição do exame. A televisão está presente em 96% dos lares brasileiros, bastando sintonizar o canal da TV Brasil para ter acesso às aulas e acompanhar a resolução de questões, dicas, macetes toda a revisão das disciplinas. A participação é gratuita e não depende de cadastro.

Nos dois domingos de provas, das 19h30 às 21h, a TV Brasil fará a correção das questões ao vivo. De acordo com o Ministério da Educação, os exames serão aplicadas nos dias 17 e 24 de janeiro (versão impressa) e 31 de janeiro e 7 de fevereiro (versão digital).

Maratona Enem

– Quintas-feiras (14 e 21 de janeiro) e sábados (16 e 23)

– Horário: das 14h às 18h

– Onde assistir? No YouTube da TV Brasil e da Secretaria de Educação do DF. Também pela televisão aberta ou a cabo, no canal da TV Brasil

– Como sintonizar?

Emissoras afiliadas da TV Brasil

° TV Bom – Bom Jesus de Goiás (GO) – Canal 36.1 HD

° TV UFG – Goiânia (GO) – Canal 15.1 HD

° TV Sudoeste – Jataí (GO) – Canal 11.1 HD