Alego decreta luto oficial e lamenta falecimento de Maguito Vilela

O presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Lissauer Vieira (PSB), decretou luto oficial de três dias no Poder Legislativo em virtude do falecimento do prefeito licenciado de Goiânia, Maguito Vilela, ocorrido na madrugada desta quarta-feira, 13. O político, que iria completar 72 anos em 24 de janeiro, morreu às 4h10 desta quarta-feira, 13, na UTI do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde estava internado há quase três meses. O sepultamento acontecerá em Jataí, sua terra natal.

Em suas redes sociais, Lissauer logo cedo comentou a morte e manifestou solidariedade aos familiares e amigos. “Infelizmente ele não conseguiu se livrar de uma infecção pulmonar e veio a óbito nessa madrugada. Nossos profundos sentimentos de pesares à família e aos amigos. Que Deus possa confortar a todos nesse momento de dor”, publicou.