Câmara de Goiânia decreta luto oficial de 7 dias pela morte de Maguito Vilela

A Câmara Municipal de Goiânia decretou nesta quarta-feira, 13 de janeiro, luto oficial de 7 dias pela morte do prefeito licenciado da capital, Maguito Vilela (MDB). Os poderes Executivo e Legislativo estão definindo conjuntamente os procedimentos de efetivação do prefeito em exercício, Rogério Cruz (Republicanos), no cargo.

Em nota oficial, a Câmara Municipal de Goiânia lamentou o falecimento do prefeito licenciado. No texto, os 35 vereadores da 19.ª Legislatura (2021-2024) prestam solidariedade à família e aos amigos de Maguito e afirmam que a capital perde um dos maiores líderes políticos da história de Goiás. Veja a nota abaixo.

Nota da Câmara Municipal de Goiânia sobre o falecimento do prefeito licenciado de Goiânia, Maguito Vilela

Os 35 vereadores da 19.ª Legislatura da Câmara Municipal de Goiânia (2021-2024) manifestam seu profundo pesar pelo falecimento do prefeito licenciado da capital, Maguito Vilela (MDB). Maguito dedicou a vida ao desenvolvimento econômico e social de Goiás, oferecendo sempre o melhor de si como vereador, deputado estadual, deputado federal, vice-governador, governador, senador, vice-presidente nacional do Banco do Brasil e prefeito de Aparecida de Goiânia.

Em 2020, Maguito aceitou com bravura a indicação do MDB para a disputar a eleição para a Prefeitura de Goiânia, mesmo tendo perdido duas irmãs mais velhas para a covid-19. Desejava colocar a serviço da capital a profunda e exitosa experiência acumulada ao longo de trajetória política honrada, marcada pela defesa intransigente da democracia, pela retidão moral e pela probidade administrativa.

É extensa a folha de serviços prestados por Maguito ao Estado de Goiás, mas entre as que merecem destaque está a sua profunda preocupação com a população mais humilde, para a qual trabalhou para promover a alimentação, a saúde, a educação e a segurança. No exercício de seus mandatos no Executivo e no Legislativo, Maguito deixa a marca do diálogo e da conciliação.

Em nome da população da capital, representada por seus 35 vereadores, a Câmara Municipal de Goiânia registra a gratidão dos goianienses à inestimável contribuição de Luiz Alberto Maguito Vilela ao nosso desenvolvimento social e econômico, estabelecendo o compromisso de guardar e manter viva a memória de seus feitos para as futuras gerações.