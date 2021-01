Confira a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Goiânia para o biênio 2021-2022

Após serem empossados para a 19ª Legislatura do parlamento goianiense, os 35 vereadores realizaram, no dia 1º de janeiro, no plenário da Câmara Municipal de Goiânia, sessão especial de eleição e posse da nova Mesa Diretora da Casa para o biênio 2021-2022, primeiro período legislativo da nova legislatura (2021-2024).

Duas chapas foram apresentadas para disputar os oito cargos da Mesa Diretora, sendo que dois deles, o de 3º vice-presidente e 4º secretário foram criados na última sessão ordinária de 2020, dia 30/12.

O chamado grupo da ‘situação’ foi eleito com 21 votos, e é composto por:

Presidente – Romário Policarpo (Patriota)

1º Vice-presidente – Clécio Alves (MDB)

2º Vice-presidente – Isaías Ribeiro (Republicanos)

3º Vice-presidente – Sandes Jr. (PP)

1º Secretário – Anselmo Pereira (MDB)

2º Secretário – Juarez Lopes (PDT)

3º Secretário – Aava Santiago (PSDB)

4º Secretário – Anderson Sales-Bokão (DEM)

Já, a outra chapa, conhecida como de ‘oposição’, obteve 14 votos e foi composta pelos seguintes vereadores:

Presidente – Dr. Gian (MDB)

1º Vice-presidente – Sargento Novandir (Republicanos)

2º Vice-presidente – Leandro Sena (Republicanos)

3º Vice-presidente – Paulo Henrique da Farmácia (PTC)

1º Secretário – Léia Klébia (PSC)

2º Secretário – Ronilson Reis (Pode)

3º Secretário – Léo José (PTB)

4º Secretário – Edgar Duarte (PMB)

Após a eleição da Mesa Diretora, a chapa eleita foi empossada para os próximos dois anos.

O presidente eleito, Romário Policarpo agradeceu aos 21 vereadores que o reconduziram ao cargo e a “todos os 35 por este momento democrático na Câmara”.

Policarpo assumiu o comando da última parte da sessão especial, juntamente com o 1º Secretário eleito Anselmo Pereira, quando foram escolhidos os membros da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da Comissão Mista, das 18 Comissões Temáticas e do Conselho de Ética e Decoro. Assumiram as presidências dos colegiados os seguintes vereadores:

Comissão de Constituição e Justiça – Henrique Alves

Comissão Mista – Cabo Senna

Comissão de Direitos do Consumidor – Bruno Diniz

Comissão de Direitos da Criança e do Adolescente – Pr. Wilson

Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia – Aava Santiago

Comissão de Desenvolvimento Econômico e Social – Pedro Azulão Jr.

Comissão de Direitos Humanos e Cidadania – Aava Santiago

Comissão de Direitos do Idoso – PR. Wilson

Comissão de Finanças e Orçamento – Clécio Alves

Comissão de Fiscalização do Transporte Público – Juarez Lopes

Comissão de Habitação e Urbanismo – Santana Gomes

Comissão de Lazer, Esporte e Turismo – Geverson Abel

Comissão de Legislação Participativa – Joãozinho Guimarães

Comissão de Meio Ambiente – Kleybe Moraes

Comissão de Obras e Patrimônio – Santana Gomes

Comissão de Proteção aos Direitos e Defesa dos Animais – Luciula do Recanto

Comissão das Pessoas Portadoras de Deficiências – Willian Veloso

Comissão de Saúde e Assistência Social – Mauro Rubem

Comissão de Segurança Pública e Patrimonial – Anderson Bokão

Comissão de Trabalho e Servidores Públicos – Izídio Alves

Conselho de Ética e Decoro Parlamentar – Anselmo Pereira