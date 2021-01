A partir desta quarta-feira, 13, o cruzamento da Avenida Circular com a Avenida 4ª Radial, no Setor Pedro Ludovico, no sentido bairro/centro, terá circulação em pista simples. A circulação no sentido centro/bairro segue o fluxo normal.

A intervenção será em razão da continuidade das obras do BRT e seguirá até o dia 1/2.

A Secretaria de Mobilidade informa que o local estará devidamente sinalizado e, ainda assim, solicita a atenção do motorista que circula pela região.