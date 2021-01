Prefeitura decreta luto oficial de sete dias em razão da morte de Maguito Vilela

O prefeito em exercício de Goiânia, Rogério Cruz, decretou luto oficial de sete dias, no âmbito municipal, em respeito ao prefeito licenciado Maguito Vilela, que morreu na madrugada desta quarta-feira (13/1). Ele estava em tratamento e lutava desde outubro contra as complicações ocasionadas pela Covid-19.

“Considerando o papel relevante do prefeito Maguito Vilela como homem público, bem como nas funções de vereador por Jataí, deputado estadual e federal, governador, senador e prefeito de Aparecida de Goiânia. Além de considerar que exerceu com honradez e distinção funções de imensa relevância política para o Estado de Goiás. Em razão disso, fica decretado luto oficial de sete dias pelo falecimento do prefeito Luiz Alberto Maguito Vilela”, determina o decreto que será publicado no Diário Oficial desta quarta-feira.

Maguito Vilela testou positivo para o novo coronavírus em 20 de outubro de 2020. Dois dias depois, foi internado em um hospital de Goiânia e depois transferido para o Hospital Albert Einstein de São Paulo para continuar o tratamento. Logo em seguida, realizou o teste de coronavírus na UTI, em 3 de dezembro. Após testar negativo, ele foi transferido para um leito de UTI comum do hospital, porque não estava mais com o vírus no organismo.

Nos últimos dias, Maguito Vilela estava em tratamento específico para controlar infecções pulmonares, com antibióticos, e também com medicamentos vasoativos para controlar a pressão arterial de forma artificial. A morte foi oficializada pela unidade de saúde, em São Paulo, às 4h10, depois de uma batalha de mais de 80 dias contra as complicações da Covid-19.