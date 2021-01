Seduc e UEG realizam aulões preparatórios para o ENEM 2020 na UEG TV

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) realizará, de 14 a 22 de janeiro, uma série de aulões preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que ocorrerá nos dias 17 e 24 de janeiro (prova impressa) e 31 de janeiro e 7 de fevereiro (prova digital).

Os aulões gratuitos deste ano são promovidos pela UEG TV, em parceria com os projetos de extensão da Universidade e com apoio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). Em outros anos eles ocorreram de forma presencial em diversos câmpus e unidades universitárias da UEG, mas em 2021, por conta da pandemia de covid-19, serão no formato online, transmitidos pelo canal da UEG TV no YouTube.

A ação conta ainda com o apoio do Câmpus UEG – Sudoeste|Quirinópolis; do Câmpus UEG – Central|Anápolis; da Unidade Universitária (UnU) – UEG de Ciências Humanas e Socioeconômicas de Anápolis; e da UnU – UEG Inhumas.

A série de aulões vai oferecer uma revisão geral do conteúdo das provas, além de dicas para melhorar o desempenho dos candidatos durante o Exame Nacional do Ensino Médio.

Entre os dias 12 e 15 serão ministradas aulas referentes aos conteúdos das provas do dia 17/01 (Língua Portuguesa, Redação, História Geral e História do Brasil). Já entre os dias 19 e 22 serão realizadas as aulas referentes aos conteúdos exigidos pela prova do dia 24/01 (Matemática, Física, Química e Biologia).

Além das disciplinas convencionais, será realizada uma aula sobre “Como se preparar psicologicamente para a prova do Enem” e outra sobre “Projeto de vida”, com ênfase na perspectiva de continuidade dos estudos e a importância do ensino superior.

O professor Antônio Jorge, que atua no curso de Economia na UnU de Ciências Socioeconômicas e Humanas da UEG – Anápolis, participou da idealização dos aulões presenciais da UEG e, agora no formato online, também esteve presente na articulação do projeto. De acordo com ele, “a UEG, como uma instituição pública, tem esse papel de garantir educação para a comunidade e incluir a população de baixa renda que não tem condições de arcar com cursos privados”.

Ministram as aulas:

Anderson Braga do Carmo – Possui graduação em Letras Português/Inglês (UEG); Mestrado em Estudos da Linguagem, pela Universidade Estadual de Londrina (UEL); Doutorando em Linguística, pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). É membro do Comitê de Redação da Revista Línguas e Instrumentos Linguísticos e é professor efetivo do Colegiado de Letras Português/Inglês e coordenador do Centro de Idiomas da UEG.

Wilker Ramos Soares – Possui graduação em Letras Português/Inglês. Atua na área de Redação com ênfase no Exame Nacional do Ensino Médio desde 2016, já tendo lecionado em diversos cursos preparatórios. Atualmente desenvolve pesquisas na área de Educação Linguística Crítica e foi o 1° colocado no processo seletivo para o Mestrado PPG-Ielt 2021.

Victor Passuello – Possui Graduação em História pela Universidade de Brasília (UnB); Mestrado em História Antiga na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); Doutorado em Estudos Clássicos pela Universidade de Reading no Reino Unido. Atua no campo de História do Judaísmo do Segundo Templo, Historiografia Antiga e Ensino da História. Leciona História Antiga e Medieval no Câmpus Sudoeste da UEG – Quirinópolis.

Talita Michelle – Professora efetiva da Rede Municipal de Educação de Anápolis. Possui graduação em História pela Universidade Estadual de Goiás (UEG) e em Pedagogia pela Universidade Antares (Faespe); Especialização em História Cultural: Narrativas e Identidades (UFG); Mestrado em História pela Universidade Federal de Goiás (UFG). É doutoranda em História pela UFG e membro do Gepeg/UFG.

Mauricio Mathias Rodrigues – Psicólogo. Possui Mestrado em Psicologia pela Universidade Estadual Paulista (Unesp); Doutorado em Psicologia Social (USP). É pesquisador em políticas públicas para infância e adolescência com recorte nas áreas da psicologia social, constituição subjetiva e processos identitários. Atua como professor substituto na UNU Inhumas – UEG.

Diego Oliveira Monteiro – Químico, Especialista em Docência Universitária e Microbiologia Industrial. Tem experiência em preparatórios para concursos e vestibulares, jogos educativos e palestrante na área de exatas.

Juliany Fonseca da Silva – Possui graduação em Química Industrial pela UEG. Tem experiência em química orgânica, com trabalhos voltados em síntese de compostos orgânicos via mecanismos de química verde. Foi professora voluntária do PrEA e atualmente trabalha como analista de desenvolvimento no centro de soluções analíticas (CSA).

Deyvid Meira da Cruz – Possui Graduação em Ciências Biológicas pela UEG; Especialização em Biotecnologia pela UFG. Leciona Biologia para Ensino Médio na rede estadual e particular em Anápolis. Já ministrou disciplinas como Evolução, Bioquímica, Bioquímica Metabólica, Genética Médica, Anatomia Humana e Fisiologia em universidades privadas.

Letícia Cezario – Graduada em Sociologia pela UnB; Graduanda e mestranda em Psicologia pela UFG. Professora da Rede estadual a 11 anos atualmente redatora curricular do Ensino Médio onde elabora o material didático do Projeto de Vida para as escolas da rede estadual e formula – junto a equipe – a nova proposta de Projeto de Vida para o novo Documento Curricular de Goiás – Etapa Ensino Médio.

Gabriel Morais de Oliveira – Cursa 8º período de Licenciatura em Matemática na UEG. Ministra aulas no estágio supervisionado nos anos finais do ensino fundamental e médio. Leciona para alunos do ensino fundamental, ensino médio e para alunos da graduação do 1º período do curso de Administração.

André Duarte – Possui graduação em Física pela UEG; Mestrado em ciências moleculares pela UEG. É participante do grupo de pesquisa Lammas na linha de pesquisa em óptica não linear e leciona para Ensino Médio e cursos preparatórios em Anápolis.

Programação:

Baixe aqui o Caderno de Programação – Aulões da UEG com os links para as aulas.

14/01 – Quinta-feira

14h – Língua Portuguesa – Prof. Anderson Braga do Carmo

19h – Redação – Prof. Wilker Ramos Soares

15/01 – Sexta-feira

9h – História Geral – Prof. Victor Pasuello

14h – História do Brasil – Prof.ª Talita Michelle

19h – Como se preparar psicologicamente para as provas do Enem – Prof. Mauricio Mathias Rodrigues

18/01 – Segunda-feira

19h – Físico Química – Prof. Diego Oliveira

19/01 – Terça-feira

19h – Química Orgânica – Prof.ª Juliany Fonseca

20/01 – Quarta-feira

19h – Biologia – Prof. Deyvid Meira da Cruz

21/01 – Quinta-feira

14h – Projeto de Vida – Prof.ª Letícia Cezario

19h – Matemática – Prof. Gabriel Morais de Oliveira

22/01 – Sexta-feira

14h – Física – Prof. André Duarte