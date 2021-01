Colégio Integrado promove palestra com Professor Clóvis de Barros Filho

Com o intuito de estimular a reflexão sobre a vida e seus desafios, o Colégio Integrado promove na quarta-feira, 20 de janeiro, às 19 horas, a primeira edição de 2021 do “Integrado a Você”. O Professor Clóvis de Barros Filho, que possui mais de 30 anos de experiência acadêmica, além de ser autor de mais 15 obras, é o convidado do programa que vai abordar o tema “A vida que vale a pena ser vivida”.

Para participar, basta se inscrever no link: https://integrado.saber.com.br/palestra-integrado-a-voce. As inscrições são gratuitas e abertas ao público.

Clóvis de Barros Filho é professor doutor e livre docente pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP). Há 10 anos se dedica a palestras e consultorias a grandes empresas. Dentre suas palestras, “A vida que vale a pena ser vivida” se destaca pelo raciocínio eficaz que permite uma reflexão com bastante bom humor, mas sem perder a poesia diante da vida.

Sobre o projeto

O projeto “Integrado a Você”, promovido pelo Colégio Integrado, tem o intuito de enriquecer a relação de parceria entre as famílias, estudantes e escola. Desde o ano passado, passou a ser realizado no ambiente virtual, devido à pandemia. O objetivo é construir, cada vez mais, um ambiente sociomoral e de convivência ética, apostando sempre no diálogo como caminho. Aberto à comunidade, o projeto promove o debate de temas importantes e atuais.