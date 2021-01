Ministério da Saúde solicita que Goiás receba 120 pacientes, de Manaus, com a Covid-19

A possível transferência de pacientes com a Covid-19 de Manaus, no Amazonas, para Goiás não se trata de uma decisão do Estado de Goiás, mas sim do Governo Federal. O Ministério da Saúde (MS) solicitou que Goiás recebesse 120 pacientes encaminhados pela Secretaria de Estado da Saúde do Amazonas (SES-AM). O Estado de Goiás foi um dos escolhidos por estar, no momento, com quantidade de leitos que suportaria tal apoio.

Caso esses pacientes sejam transferidos para Goiás, a SES-GO organiza junto ao Hospital das Clínicas (HC) da Universidade Federal de Goiás para que eles sejam internados na unidade. O HC é um hospital inaugurado recentemente e que conta com espaço vago e estrutura para abertura de novos leitos. Assim, é possível atender as pessoas do Amazonas sem impactar a rede estadual de saúde goiana.

De acordo com informações da SES-AM, será realizada uma triagem dos pacientes que seriam elegíveis para vir. Essa avaliação será validada por técnicos e consultores da Organização Pan-americana de Saúde (Opas) e do Hospital Sírio-Libanês para que seja homologada pelo Ministério da Saúde. A partir disso será programado o embarque, voo e desembarque.

O Governo de Goiás segue à disposição e aguarda mais detalhes do MS e SES-AM sobre a lista de pacientes, estado clínico e demais informações para repassar sobre o caso.