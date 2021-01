Rogério Cruz toma posse como prefeito de Goiânia

Em cerimônia discreta realizada na Câmara Municipal nesta sexta-feira (15/1), Rogério Cruz foi empossado prefeito de Goiânia. O juramento ocorreu em atendimento à extinção do mandato do prefeito Maguito Vilela, que faleceu na madrugada da última quarta-feira (13/1) por complicações decorrentes da Covid-19. No ato, Rogério prometeu respeitar a memória e a confiança depositada por Maguito Vilela ao escolhê-lo para vice-prefeito.

O presidente da Casa, Romário Policarpo, leu o documento legal que extinguiu o mandato de Maguito, assinado na quarta-feira. “Em decorrência do falecimento do senhor Luiz Alberto Maguito Vilela, ocorrido na madrugada do dia 13 de janeiro de 2021, nas dependências do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, capital, declaro extinto seu mandato no cargo de prefeito de Goiânia e convoco o senhor Rogério de Oliveira da Cruz, vice-prefeito eleito no pleito de 2020, para sucessão e posse como titular da administração”, afirmou.

Em discurso, Rogério Cruz destacou o compromisso de realizar uma gestão que atenda aos anseios da população goianiense e honre a memória de Maguito Vilela. “Eu já afirmei por várias vezes que seria um fiel soldado do prefeito Maguito e assim continuarei, ao executar o plano de governo que construímos juntos”, afirmou. “Quero fazer por Goiânia tudo aquilo que Maguito sonhou e projetou. E, dessa forma, honrar sua memória e seu legado além da confiança que depositou em mim ao me escolher como seu vice”, acrescentou o prefeito.

Os 35 vereadores de Goiânia participaram da solenidade, que contou ainda com a presença do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e outras autoridades. Parte do secretariado da Prefeitura de Goiânia também prestigiou o ato.

Diálogo

Dirigindo-se aos vereadores que participavam da cerimônia, no plenário, Rogério Cruz reafirmou que se colocou à disposição da Câmara, que foi a sua escola política por dois mandatos e pela qual tem muito apreço. “Sou um homem de diálogo. Minhas portas sempre estarão abertas aos senhores vereadores e senhoras vereadoras. Sintam-se à vontade para discutir projetos e ideias. E destaco isso especialmente para aqueles que estão chegando agora e que não me conheceram enquanto vereador. Não tenham receio do Paço”.