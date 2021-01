Governador lança campanha de vacinação contra Covid-19 em Goiás

O governador Ronaldo Caiado lança oficialmente, nesta segunda-feira (18/01), a Campanha de Vacinação contra a Covid-19 em Goiás. O evento será realizado na Unidade Básica de Saúde do Jardim Leblon, em Anápolis, às 17 horas. Neste momento, Caiado concede entrevista coletiva no Hangar do Estado sobre o plano de imunização estadual. Ele esteve nesta manhã em São Paulo, com o secretário estadual da Saúde, Ismael Alexandrino, durante solenidade simbólica de entrega dos imunizantes pelo Ministério da Saúde aos governadores.

O início da campanha em Anápolis, segundo Caiado, é uma forma de retribuir o gesto solidário da população e da prefeitura, que recepcionaram os brasileiros que estavam em Wuhan, ano passado, no início da pandemia. “Ninguém os aceitava”, pontuou. “Anápolis tem que ser também homenageada para mostrar uma retribuição ao que o povo fez”, disse, ao acrescentar Goiânia na lista dos municípios que começam a campanha de imunização ainda hoje.

Segundo planejamento do governo federal, 6 milhões de doses iniciais beneficiarão 3 milhões de brasileiros. Goiás receberá 7% do total de vacinas adquiridas nacionalmente pelo Ministério da Saúde, mantendo a proporcionalidade em relação às outras unidades federativas. Nesta primeira etapa, as 87.172 doses do imunizante serão divididas da seguinte forma: pessoas com 60 anos ou mais institucionalizadas (8.828); pessoas com deficiência institucionalizadas (475); população indígena vivendo em terras indígenas (320); e trabalhadores de saúde (77.549).