Vacinação contra Covid-19 em Goiás começa de forma imediata, anuncia Caiado

O governador Ronaldo Caiado anunciou neste domingo (17/01) que vai embarcar nesta segunda-feira (18/01) para São Paulo, onde vai recepcionar as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 que serão destinadas para Goiás. Segundo Caiado, assim que o imunizante chegar ao Estado, a vacinação começará de forma imediata. “Na mesma hora que ela chegar aqui, será distribuída, de acordo com os grupos prioritários, a todos os municípios”, destacou o governador durante coletiva de imprensa. Na ocasião, Caiado estava acompanhado do ministro da Educação Milton Ribeiro, que visitou local de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em Goiânia.

O convite para participar da solenidade no Estado paulista foi feito pelo ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. “Estou decolando de Goiânia às 4 horas da manhã para receber as vacinas que serão aplicadas nas pessoas que compõem o grupo de risco”, disse Caiado. Por conta da agenda fora de Goiás, os compromissos do governador que estavam previstos para o início da manhã desta segunda-feira foram adiados.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, neste domingo, por unanimidade, o uso emergencial das vacinas das Universidade de Oxford e AstraZeneca e a da Coronavac, desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac e o Instituto Butantan. Ronaldo Caiado destacou que, mesmo antes da aprovação, o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES-GO), já estava se preparando para o início da imunização. “Nossa estrutura de vacinação está totalmente pronta e organizada”, declarou.

Até esta segunda-feira (18/01), mais de 1 milhão de kits de seringas e agulhas serão entregues aos 246 municípios goianos. A ação faz parte do Plano Estadual de Vacinação para que as cidades estejam preparadas para dar início à imunização dos goianos. Inicialmente, a expectativa é a de que idosos e profissionais de saúde que atuam na linha de frente de combate à Covid-19 sejam priorizados. A previsão é que Goiás receba 7% do total de vacinas adquiridas nacionalmente pelo Ministério da Saúde, mantendo a proporcionalidade em relação aos outros Estados.

O governador goiano alertou que o momento deve ser de respeito a todos os brasileiros e ao Plano Nacional de Imunização. “Esse plano não dá prioridade para Estado A ou B. Ele tem um respeito a todos independente do Estado que o cidadão viva. Fazer uma vacinação fora de um Plano Nacional é algo que mostra que a vaidade política fala mais do que a solidariedade ao ser humano”, afirmou. Caiado destacou que “questão de saúde pública não é questão política e nem de ordem pessoal”.