“Ex Esquema” caminha para um milhão visualizações no Youtube

Nova música da dupla sertaneja Maurício e Eduardo ganhou a web no último mês e ultrapassou os mais de 920 mil views. A balada romântica Ex Esquema chega com uma pegada pop, bem ao estilo dos irmãos, e teve clipe gravado para um DVD que vai integrar o projeto *Na Casa dos Meninos*. A dupla sertaneja Israel e Rodolffo faz participação especial no hit de melodia suave somada a uma letra contagiante.

*A letra e melodia de João Márcio e Lucas Avona* é na verdade um pedido de namoro contemporâneo, quando o rapaz percebe que quer mudar o status do relacionamento. “‘Você aceita ser meu ex esquema. Pra ser meu novo amor’ é o novo ‘quer namorar comigo’”, brinca Eduardo, primeira voz da dupla. Para ele, a música tem tudo para ser uma das mais pedidas do verão e quem sabe do carnaval.

Uma das características da dupla, inclusive, é o repertório cheio de músicas alto astral para dançar e ao mesmo se apaixonar. “Nosso novo trabalho está recheado desse estilo, que é uma preferência nossa. Levar alegria e diversão para nosso público com músicas de qualidade e vibrantes”, pontua Maurício. Além disso, os versos falam com o público jovem, ao exemplo do trecho, o “Seu direct bombando, dá pra ver”, que remete as conversas através de redes sociais, principal meio de comunicação nos dias atuais.

*Na Casa dos Meninos* é um projeto que resgata as origens da dupla Maurício e Eduardo, ainda nos tempos em que tocavam nos bares de Trindade, cidade natal deles, vizinha da capital de Goiás, Goiânia. “Naquela época era comum que depois das apresentações, o show continuasse ‘na casa dos meninos’, como nossos amigos nos chamavam”, explica Eduardo. Para manter essa característica de roda de amigos, artistas como Humberto e Ronaldo, Eduardo Mello, Max e Luan e PH e Michel também fazem participações especiais.

O DVD completo está em fase final de edição, mas algumas músicas serão disponibilizadas antes no Youtube, assim como aconteceu com Ex Esquema. O objetivo, de acordo com os irmãos, é deixar o público afinado para o lançamento oficial do projeto que também está sendo preparado com muito carinho pela dupla. “Além de canções novas, trabalhamos algumas regravações de clássicos da música sertaneja com uma nova roupagem, mais moderna, mas sem perder a essência delas”, antecipa Maurício.

O DVD foi gravado na estância do empresário do agronegócio e zootecnista Neto Baiano, localizada em Itaberaí, a cerca de 100 quilômetros de Goiânia. O palco foi o NBA Rancho, o único espaço coberto para provas de laço de Goiás, instalado dentro da fazenda, que junto com os animais, cavalos puro sangue, renderam cenas deslumbrantes que combinam com a proposta do projeto. “Goiás tem lugares maravilhosos e é uma missão nossa propagar esses encantos. O DVD tem esse bônus, que são as paisagens do nosso interior e da sua cultura rural tão forte”, finaliza Eduardo.