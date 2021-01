JBS oferta 80 vagas de emprego em Goiás

A JBS anuncia mais de 80 novas vagas de emprego no estado de Goiás, em suas unidades de Itumbiara, Mozarlândia, Porangatu e São Luís de Montes Belos. A maior parte é para as duas primeiras plantas, com 27 e 61 postos de trabalho em aberto, respectivamente.

As oportunidades são para as áreas administrativa, operacional, e saúde e segurança do trabalho, e é desejável ter experiência na função. Portadores de deficiência podem participar dos processos seletivos, sendo que também há vagas específicas para esses candidatos. Para concorrer, os interessados devem seguir as orientações de cada planta, conforme abaixo:

Itumbiara

A unidade disponibiliza vagas para mecânico de manutenção, caldeireiro, eletricista, analista de laboratório Jr., assistente de PCP, operadores de produção e ajudantes de produção. Os interessados podem entregar o currículo diretamente na fábrica (Via Expressa Júlio Borges de Souza, 4450, Nossa Senhora da Saúde) ou enviar o CV por e-mail para recrutamento@igo.jbs.com.br, mencionando o nome da vaga de interesse do assunto, até a próxima terça-feira (19).

Mozarlândia

A planta possui oportunidades para técnico de enfermagem do trabalho, desossador, magarefe, operador de produção e refilador. Os interessados devem entregar currículo na unidade (Rod. GO 164 km 167, Zona Rural), ou enviar o CV para o e-mail francisca.x.santos@friboi.com.br. Mais informações pelo telefone (62) 3348-8949 (Tatiana).

Porangatu

As vagas abertas são para as funções de eletromecânico (1) e ajudante de produção (2). Essas últimas são voltadas para Pessoas com Deficiência (PCD). Os interessados podem deixar o currículo na portaria da empresa (Rodovia GO 244 – s/n, Km 2, Porangatu – GO) ou enviar o CV para o e-mail claudia.santos@jbs.com.br com o título “Eletromecânico” ou “Ajudante de Produção – PCD”. O prazo para se candidatar às vagas estará aberto até o dia 31 de Janeiro.

São Luís de Montes Belos

A planta possui 10 vagas para ajudante de produção, uma oportunidade para analista de projetos e outra para monitor de manutenção (líder). As inscrições podem ser feitas presencialmente, na própria fábrica, localizada na Rodovia GO-060, KM 129, Zona Rural, São Luís de Montes Belos (GO), ou pelo e-mail allison.carneiro@jbs.com.br até a próxima quarta-feira (20). Os currículos para “analista de projetos” serão recebidos até o dia 31 de janeiro.