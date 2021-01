Vacinação contra a Covid-19 ocorre em mais 10 locais

Dando continuidade na vacinação contra a Covid-19 em Goiânia, a Secretaria Municipal de Saúde irá aplicar as doses de imunizante nesta quarta-feira (20/1) durante o dia todo, à partir das 8 horas, no Hospital de Doenças Tropicais (HDT) e no Hospital de Campanha para o enfrentamento da Covid-19 (HCamp). Já na parte da tarde, às 14 horas, a ação ocorre em seis Instituições de Longa Permanência (ILPI) e no Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), onde o secretário de saúde, Durval Pedroso estará presente.

No HDT e no HCamp serão vacinadas cerca de duas mil pessoas no total. A previsão é que mil profissionais do SAMU e idosos moradores de abrigos também recebam as doses. Equipes de saúde dos distritos sanitários da capital serão responsáveis pela aplicação do imunobiológico.

“Adiantamos o início da nossa vacinação e isto está sendo feito de forma bastante eficiente, pois estamos indo até onde essas pessoas que precisam ser vacinadas estão, não causando nem um tipo de transtorno, fazendo tudo de maneira bastante segura. Queremos ainda nesta semana alcançar o máximo possível de pessoas deste primeiro grupo prioritário”, afirma o secretário municipal de Saúde, Durval Pedroso.

Até o momento, a SMS realizou duas ações de vacinação, a oficial na segunda-feira (18/1) e a aplicação de doses expandida nesta terça-feira (19/1). Equipes de saúde foram até o Abrigo São Vicente de Paulo e, em meia hora, vacinaram 49 idosos. “Agora estou mais tranquila pois tinha muito medo de pegar essa doença. Eu acredito que a vacina vai evitar que as pessoas sejam contaminadas”, disse Almira Alves dos Santos, de 78 anos, bastante emocionada e agradecida. Já o José Cândido Neves, de 80 anos, que chegou ao abrigo há 15 dias, contou estar se sentindo muito aliviado porque, segundo ele, “tinha muito medo de pegar essa doença e deixar a filha sozinha.”

Nesta terça-feira (19/1) também foram realizadas ações de vacinação em profissionais de saúde do Hospital e Maternidade Célia Câmara (HMCC), unidade hospitalar de enfrentamento da Covid-19 em Goiânia. No total, 200 pessoas receberam o imunizante e a meta é de se aplicar 965 doses ainda nesta semana. Na quarta-feira (20/1) a vacinação também será retomada no local às 9 horas.

Nessa primeira etapa da vacinação, serão aplicadas 30 mil doses da Coronavac. Recebem o imunizante pessoas com 60 anos ou mais e/ou com deficiência, que vivem em abrigos, e trabalhadores da área da saúde, que atuam em unidades da linha de frente do combate à Covid-19.