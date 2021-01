Vanderlan visita Anápolis e anuncia novos investimentos na área da saúde

O senador Vanderlan Cardoso (PSD) visitou na manhã desta terça-feira (19) a cidade de Anápolis, na região central do Estado. Durante a visita técnica, o senador foi recebido pelo prefeito Roberto Naves que apresentou as principais demandas do município.

Nos dois primeiros anos de mandato, Vanderlan destinou recursos para diversas áreas do município. Em especial, o senador atendeu diferentes setores da área da saúde e possibilitou a aquisição de máquinas e equipamentos para o setor produtivo.

“Tivemos a oportunidade de ajudar a população de Anápolis com recursos destinados às entidades filantrópicas, Santas Casas, hospitais, Apae e outras instituições. Nosso intuito com essa visita é verificar in loco as atuais demandas da cidade. Pudemos constatar que a saúde continua sendo a principal demanda, então, vamos continuar ajudando seja através de recursos ou de destravar questões em Brasília junto ao Governo Federal e Ministérios”, disse o senador.

Vanderlan ressaltou, ainda, que novos programas estão sendo discutidos com o prefeito e, em breve, serão desenvolvidos na cidade. “O prefeito reeleito Roberto Naves, sempre muito dinâmico, constantemente, visita outras cidades para buscar projetos inovadores como, por exemplo, o consórcio intermunicipal na área da saúde que, muito em breve será lançado aqui e iremos destinar recursos para esse importante projeto também”, afirmou.

O prefeito de Anápolis, Roberto Naves, agradeceu a visita do senador e falou sobre a importância do trabalho que Vanderlan vem realizando no Senado Federal. “O senador Vanderlan Cardoso vem realizando um importante trabalho a todo estado de Goiás. Destaco, recentemente, a sua participação para aprovação do parcelamento da dívida do Estado e, aqui em Anápolis, tem mandado recursos e destinado emendas muito importantes para o nosso município.

Agora, encabeçamos novos projetos que contarão com emendas do senador como, por exemplo, a criação de consórcio intermunicipal de saúde, onde poderemos resolver determinados problemas da área da saúde levando em consideração que Anápolis é um município Polo e a gente deve começar a construir algo que diz respeito a cirurgia de cataratas. Sem dúvida, é um senador que tem compromisso e se preocupa com o povo goiano”, avaliou o prefeito.